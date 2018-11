Kulturnachrichten

Samstag, 3. November 2018

Grabungen auf wohl ältestem Friedhof gehen weiter Das zweijährige Projekt wird von der DFG mit rund 250.000 Euro unterstützt Nach fünfjähriger Pause gehen im nächsten Frühjahr die Grabungen auf Deutschlands vermutlich ältestem Friedhof bei Groß Fredenwalde weiter. Der Bestattungsplatz auf einem Weinberg in der Uckermark ist rund 8.500 Jahre alt. Wie Forschungsleiter Thomas Terberger von der Universität Göttingen am Freitag sagte, wird das zweijährige Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit rund 250.000 Euro unterstützt. Nicht nur die Größe des Friedhofs sei besonders. Auch lasse der Zustand der Skelette Folgeforschungen zu. Erste Gräber auf dem Hügel waren bereits 1962 bei Bauarbeiten entdeckt worden, Nachgrabungen gab es zuletzt 2014. Bisher wurden unter anderem die Gräber eines aufrecht stehenden jungen Mannes und eines würdevoll bestatteten Kleinkindes entdeckt. Terberger zeigte sich nun zuversichtlich, weitere "sensationelle" Funde zu machen. Beteiligt an dem Projekt sind auch die Uni Kiel, die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin sowie das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum.

Hessischer Jazzpreis für Matthias Schubert Der Saxofonist Schubert spiele "ausdrucksstark und mit ganzem Körpereinsatz" Der Saxofonist Matthias Schubert ist am Freitagabend in Rüsselsheim mit dem Hessischen Jazzpreis 2018 ausgezeichnet worden. Schubert spiele "ausdrucksstark und mit ganzem Körpereinsatz", lobte Kulturstaatssekretär Patrick Burghardt. Er sei in der ganzen Welt unterwegs, um seine Leidenschaft für die Musik zu den Menschen zu bringen. Dieses "Herzblut sowie sein enormes künstlerisches und technisches Können" machten ihn zu einem würdigen Preisträger. Der seit 1990 von der Landesregierung zur Förderung des Jazz in Hessen gestiftete Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Rattenfänger-Literaturpreis für Wieland Freund Ausgezeichnet wurde er für seinen Roman "Krakonos" Der Berliner Autor Wieland Freund hat den Rattenfänger-Literaturpreis 2018 der Stadt Hameln erhalten. Der Schriftsteller nahm die Auszeichnung am Freitagabend für sein Buch "Krakonos" entgegen. Die Jury würdige das Werk als "klug gebauten und temporeich erzählten Roman mit Thriller-Elementen". Mit frischer, schnörkelloser Sprache verbinde Freund "eine sterile, in der unmittelbaren Zukunft angesiedelte High-Tech-Welt auf höchst originelle Weise mit der deutschen Sagen-Tradition". "Krakonos" habe das Zeug, "zum Wegbereiter einer neuen Art des Schreibens innerhalb der deutschsprachigen Fantastik zu werden". Der mit 5.000 Euro dotierte Rattenfänger-Literaturpreis wird seit 1984 alle zwei Jahre für herausragende Märchen- und Sagenbücher, fantastische Erzählungen oder Erzählungen aus dem Mittelalter für Kinder und Jugendliche vergeben.

Magdeburger "Ottonianum" wird feierlich eröffnet Das Dommuseum ist ab Sonntag für Besucher geöffnet Das neue Magdeburger Dommuseum "Ottonianum" wird am Wochenende seine Pforten öffnen. Auf 650 Quadratmetern Fläche in einem ehemaligen, aus dem Jahr 1923 stammenden Reichsbankgebäude nahe dem Magdeburger Dom ist ein Museum der mittelalterlichen Kunst- und Kulturgeschichte entstanden. Drei bedeutende Themenkomplexe des europäischen Mittelalters werden präsentiert: Kaiser Otto der Große und Königin Editha, das Erzbistum Magdeburg und die archäologischen Forschungen in und am Magdeburger Dom. Nach der offiziellen Eröffnung am Sonnabend ist das Ottonianum ab Sonntag für Besucher offen.