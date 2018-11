Gouverneurswahl in Florida Vertrauensabstimmung im Sonnenscheinstaat

Von Burkhard Birke

"Trump schikaniert Leute": Andrew Gillum bei einer Wahlkampfveranstaltung. (imago/Media Punch)

Der "Swing State" Florida ist bei Wahlen notorisch umkämpft. Laut Umfragen könnte der demokratische Kandidat Andrew Gillum erster afroamerikanischer Gouverneur werden. Doch der Wahlkampf wird mit harten Bandagen geführt - auch von Washington aus.

Seine Anhänger feiern Donald Trump wie einen Helden:

- "Er sagt, was er will und erledigt die Sachen. Dafür könnte er auch den Nobelpreis bekommen."

- "Er ist gegen Abtreibung und für das Militär – das ist wichtig für mich."

- "Alles, was er angekündigt hat, hat er auch umgesetzt. Er hat die Steuern reformiert und er geht gegen Obamas Gesundheitsreform vor, die nicht gut für die Mittelschicht war."

- "Vielleicht vergreift er sich manchmal im Ton, aber er lenkt das Land wie ein Unternehmen und bringt es auf den Wachstumspfad."

Trump gibt sich gewohnt markig

Den Ton gibt der Präsident an, ungeachtet der jüngsten Gewaltwelle: Gegen die Fake News der Medien, mit Warnungen vor der Invasion der Migranten aus Zentralamerika, dem Vorschlag per Dekret das Verfassungsrecht zu ändern, wonach, wer in den USA geboren ist, automatisch die Staatsangehörigkeit erhält.

Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in Florida: Beide parteipolitische Lager geben sich siegesgewiss. (Burkhard Birke/Deutschlandradio)

Die Demokraten bezeichnet Trump als Gesindel, den afroamerikanischen Kandidaten für das Gouverneursamt, Andrew Gillum, im Interview von Fox News als Dieb:

- "Schauen sie auf seine Bilanz als Bürgermeister von Tallahassee. Er ist ein totales Desaster."

In den Umfragen führen die Demokraten - knapp

In der Tat gibt es Ungereimtheiten, ob und in welchem Umfang Gillum Reisen und Theatertickets als Geschenke bekommen hat. Dennoch führt der Bürgermeister von Tallahassee knapp in den Umfragen ebenso wie der demokratische Senator Nelson.

Umwelt, Gesundheitssystem und das Waffenrecht: Diese Themen mobilisieren demokratische Wähler. Die 17 Toten des Amoklaufs an einer Schule in Parkland im Februar sind nicht vergessen.

"Die Menschen beschweren sich über die Polizei, Steuern, Löhne und Gesundheitsfürsorge", sagt die Wahlkämpferin Annette Williams. Dafür sei der Präsident mitverantwortlich.

Der erste afroamerikanische Gouverneur Floridas?

Andrew Gillum, der erster afroamerikanische Gouverneur im Sonnenscheinstaat werden könnte, will sich der Probleme annehmen, verspricht etwa mittelfristig 15 Dollar Mindestlohn:

"Donald Trump ist schwach und so benimmt er sich auch. Er wird ein Bully. Er schikaniert Leute. Und DeSantis ist sein Gefolgsmann. Er versucht sich als Trump-Lehrling."

Gillum stehe als Bürgermeister an der Spitze einer von Kriminalität gezeichneten Stadt, attackiert indes der ehemalige republikanische Abgeordnete DeSantis seinen Kontrahenten:

"Man muss doch mit der Regierung zusammenarbeiten, um die Dollar zu bekommen, die wir verdienen, und um die in unserem Staat so wichtige Militärpräsenz zu erhalten. Da muss man mit dem Präsidenten zusammenarbeiten können. Mein Gegner kann das nicht – er will Trump des Amtes entheben und redet schlecht über ihn."

Für die Republikaner steht viel auf dem Spiel

In Florida wird diese Wahl auch zur Vertrauensabstimmung über Trump. Hier hat der Präsident viel zu verlieren: Die Mehrheit der 27 zu wählenden Kongressabgeordneten und den Gouverneursposten.

"Die Kubaner im Süden Floridas könnten wie 2016 Zünglein an der Waage spielen", sagt Tomas Regalado, Exilkubaner und langjähriger Bürgermeister von Miami. "Und ich glaube Gouverneur Scott hat gut Chancen Senator zu werden."

Scott würde den Senatsposten vom Demokraten Nelson gewinnen. Sein Krisenmanagement nach Hurrikan Michael könnte Stimmen bringen, wenn die Leute im sogenannten "Panhandle", dem Krisengebiet, denn wählen gehen:

"Es ist schwer selbst per Brief zu wählen, wenn Du nicht weißt wo der Briefkasten oder das Wahllokal ist und Du kein zu Hause mehr hast oder Du nicht dorthin kommst."

Diese Gegend Floridas wählt eher konservativ. Ein gutes Zeichen also für die Demokraten?