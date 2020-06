Kulturnachrichten

Donnerstag, 4. Juni 2020

Gottlieb Wendehals gestorben Der Musiker Werner Böhm ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Das bestätigte sein Management der Nachrichtenagentur dpa und berief sich dabei auf Böhms Ehefrau. Die "Bild"-Zeitung zitierte sie mit den Worten: "Werner ist auf Gran Canaria friedlich eingeschlafen. Ich bin sehr traurig." Als Jazz-Pianist stand Böhm Anfang der 1970er-Jahre mit Musikern wie Louis Armstrong und Ella Fitzgerald auf der Bühne. Unter dem Künstlernamen Gottlieb Wendehals war er Anfang der 80er-Jahre einem Millionenpublikum bekannt geworden. Seinen größten Hit landete der gelernte Dekorateur mit dem Schlager "Polonäse Blankenese". Von 1981 bis 1989 war Böhm mit der Schlagersängerin Mary Roos verheiratet. 1995 heiratete er Susanne Böhm.

Springsteen: "Das Land brennt und ist im Chaos" Bruce Springsteen hat seinen Auftritt als Gast-DJ beim US-Radiosender Sirius XM für einen eindringlichen Appell gegen Rassismus und Polizeigewalt genutzt. Zum Auftakt spielte der 70-Jährige seinen Protest-Song "American Skin (41 Shots)" von 2001 und widmete ihn George Floyd. Der Afro-Amerikaner war in der vergangenen Woche bei einem Polizeieinsatz in US-Bundesstaat Minnesota getötet worden. "Dieses Lied ist fast acht Minuten lang. Und so lange dauerte das Sterben von George Floyd, während ein Polizist in Minneapolis ein Knie in seinen Nacken drückte", sagte Springsteen. "American Skin (41 Shots)" stammt aus dem Jahr 2001 und prangert das Vorgehen von vier weißen Polizisten an, die im Jahr 1999 den unbewaffneten schwarzen Einwanderer Amadou Diallo mit 41 Schüssen niedergestreckt hatten. "Das Land brennt und ist im Chaos", resümierte Springsteen und bezog sich damit auch auf die Folgen der Corona-Pandemie und die über 100.000 Toten in den USA.

In Berlin wird der Internationale Literaturpreis verliehen Das Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen verleihen heute in Berlin zum zwölften Mal den Internationalen Literaturpreis. Ausgezeichnet werden herausragende fremdsprachige Werke der Gegenwartsliteratur und ihre Erstübersetzungen ins Deutsche. Wegen der Corona-Pandemie ist die Preisvergabe in diesem Jahr geändert worden. Statt der üblichen zwei Preisträger werden insgesamt zwölf Autorinnen und Autoren sowie Übersetzerinnen und Übersetzer geehrt, die es zuvor auf die Shortlist geschafft hatten. Insgesamt waren 135 Titel aus 74 Ländern eingereicht worden.

Rowlings "Ickabog" nun auch auf Deutsch Das Märchen „Der Ickabog", das die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling seit der vergangenen Woche kapitelweise im Internet veröffentlicht, wird ab sofort auch als Fortsetzung in deutscher Übersetzung zu lesen sein. Die Harry-Potter-Autorin habe beschlossen, das Buch vom Dachboden zu holen, um Kindern in diesen "seltsamen, beunruhigenden Zeiten" Unterhaltung zu bieten, sagte die 54-jährige britische Schriftstellerin. Das Märchen mit 34 Kapiteln spiele in einem imaginären Land und habe nichts mit ihren anderen Werken zu tun, erklärte Rowling. "The Ickabog" sei eine Geschichte über Wahrheit und den Missbrauch von Macht und nicht als Antwort auf alles gedacht, was gerade auf der Welt passierte, teilte die Autorin mit.

Cannes stellt Online-Auswahl vor Das Filmfestival Cannes hat mehr als 50 Filme vorgestellt, die dieses Jahr mit dem Gütesiegel "Cannes 2020" in die Kinos und Festivals kommen sollen. Unter ihnen ist das Drama "Enfant Terrible" des deutschen Regisseurs Oskar Roehler. Der Film erzählt episodenhaft aus dem Leben des 1982 verstorbenen deutschen Filmemachers Rainer Werner Fassbinder mit Oliver Masucci in der Hauptrolle. Der Film soll in Deutschland im Oktober 2020 in die Kinos kommen. Das Filmfest Cannes, eines der wichtigsten weltweit, findet traditionell im Mai statt. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Festival in diesem Jahr allerdings nicht stattfinden.