Gospellight Babelsberg Benefizkonzert im Krankenhaus

Im Winter gibt Gospellight Babelsberg Konzerte. Im Sommer führte eine Chorreise die Sängerinnen und Sänger an die Ostseeküste. (Helge Erbe)

Vom Neckar ging es für Chorleiterin Sonja Ehmendörfer in den 90er-Jahren an die Havel. In Potsdam-Babelsberg gründete sie den Chor Gospellight. Doch bei Gospel allein blieb es nicht.

Sowohl traditionelle Gospelsongs als auch Popmusik singen die Sängerinnen und Sänger von Gospellight Babelsberg. So gehören auch Ausflüge zum Rock, Hip Hop, Jazz, Reggae oder Soul zum Repertoire.

Nicht nur in der Kirche sind die etwa 40 Sängerinnen und Sänger zu erleben. In der Weihnachtszeit treten sie seit vielen Jahren auch im nahegelegenen Klinikum auf. Singend ziehen sie über die Flure und erfreuen diejenigen, die Weihnachten im Krankenzimmer verbringen müssen.