Kulturnachrichten

Dienstag, 10. November 2020

Goslarer Kaiserring wird 2021 zweifach übergeben Der Goslarer Kaiserring wird im kommenden Jahr gleich für zwei Jahrgänge verliehen. Neben dem bereits im Januar benannten Preisträger für 2020, dem Konzeptkünstler Hans Haacke, werde am 9. Oktober 2021 auch der Preisträger für das kommende Jahr gekürt, teilte die Stadt Goslar mit. Die Übergabe des Kaiserrings an Haacke war wegen der Corona-Pandemie auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben worden. Der seit 1975 jährlich von der Stadt vergebene Preis gilt deutschlandweit als eine der renommiertesten Auszeichnungen für moderne Kunst. Der Preisträger für 2021 wird im Januar benannt. Ebenfalls am 9. Oktober 2021, also parallel zur Verleihung, soll eine Doppelausstellung der Preisträger im Goslarer Mönchehaus Museum eröffnet werden.

Verlegerin Anneliese Friedmann ist gestorben Die Fernsehserie "Kir Royal" setzte ihr ein satirisches Denkmal: Mit Friederike von Unruh als Grand Dame der Münchner Zeitungslandschaft. Nun ist Anneliese Friedmann, ehemalige Gesellschafterin des "Süddeutschen Verlags" und Herausgeberin der "Abendzeitung" im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie war nicht nur journalistisch, sondern auch sozial und kulturell engagiert und hatte nach dem Tod ihres Mannes Werner Friedmann eine Stiftung für notleidende Kulturschaffende gegründet. Gegen Ruth-Maria Kubitscheks Figur an der Seite von Baby Schimmerlos hatte Anneliese Friedmann nie etwas einzuwenden.

Duisburger Filmwoche vergibt fünf Auszeichnungen Die Jurys der 44. Duisburger Filmwoche haben sich entschieden: Fünf Dokumentarfilme sind mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 23.000 Euro ausgezeichnet worden. Der ARTE-Dokumentarfilmpreis geht an"If it were love" von Patric Chiha. Den 3sat-Dokumentarfilmpreis erhält Sabind Herpich für "Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist". Den Preis der Stadt Duisburg erhält "Wohnhaft Erdgeschoss" von Jan Soldat und der Nachwuchspreis des Landes Nordrhein-Westfalen an "Jetzt oder morgen" von Lisa Weber. Der Publikumspreis geht an Aysun Bademsoy für "Spuren - Die Opfer des NSU". Insgesamt standen 16 Dokumentarfilme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Online-Wettbewerb.

Grütters: Rückgabe von Kriegsverlusten weiter offen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat zur Eröffnung einer Ausstellung über die europäische Eisenzeit in Sankt Petersburg an die ungeklärte Frage der Rückgabe sogenannter Beutekunst erinnert. Die Rückführung kriegsbedingt nach Russland verbrachter Kulturgüter aus deutschen Einrichtungen sei auch heute noch weitgehend offen, erklärte sie in einem Grußwort im Katalog für die Ausstellung in der Staatlichen Eremitage. Bei knapp der Hälfte der rund 1.600 Exponate handele es sich um "kriegsbedingt verlagertes Kulturgut" aus dem Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Grütters betonte, die in den 1990er Jahren begonnenen Verhandlungen über eine Rückführung würden durch ein russisches Gesetz von 1998 erschwert.