Google vor Gericht

Führt die Monopolklage zur Zerschlagung?

36:25 Minuten Der regulatorische Druck auf Google bleibt hoch. Das US-Justizministerium wirft dem Unternehmen vor, klassische Monopol-Taktiken zu nutzen. © Getty Images / Justin Sullivan

Audio herunterladen

In den USA wurde Google wegen Monopolverdacht im Online-Werbemarkt angeklagt. Welche Auswirkungen eine Zerschlagung des Konzerns hätte, weiß Lobbyexperte Ulrich Müller von rebalance now. Außerdem: Zählfehler in Sachsen und der KI-Gender-Gap.