Kulturnachrichten

Donnerstag, 31. Januar 2019

Google gibt in Prozess um Impressum auf Internetanbieter müssen per Mail kontaktiert werden können Wer Dienste im Internet anbietet, muss im Impressum eine E-Mail-Adresse angeben, unter der Nutzer auch tatsächlich Kontakt aufnehmen können. Der US-Internetriese Google zog nach Angaben des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe die Revision gegen ein entsprechendes Urteil des Kammergerichts Berlin zurück. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen war gegen Google vorgegangen, weil Nutzer auf ihre Mails nur eine automatische Standardantwort mit Hinweis auf andere Kontaktmöglichkeiten erhalten hatten. Die eingehenden Mails wurden bei Google nicht gelesen. Das verstößt nach dem Urteil des Kammergerichts gegen das Telemediengesetz.

Altes Wachhaus auf Petersberg wird Besucherzentrum Früher schliefen hier die Staatsgäste der Bundesrepublik Wo früher auf dem Petersberg bei Bonn Staatsgäste bewacht wurden, soll künftig über die Historie des Orts informiert werden. Die NRW-Stiftung stellte in Königswinter ihre Pläne vor. In dem einstigen Wachgebäude unterhalb des heutigen Hotels soll von Mitte 2020 an in einem Besucherzentrum über die Bedeutung des Petersbergs für die deutsche Geschichte informiert werden.

Ein paar Kilometer von Bonn entfernt, vereinbarten hier 1949 Kanzler Konrad Adenauer (CDU) und die Alliierten Hohen Kommissare das "Petersberger Abkommen". Später wurde der prunkvolle Bau zur Staatsherberge der Bonner Republik. Auf dem 336 Meter hohen Berg am Rhein übernachteten Staatsgäste wie die Queen und Bill Clinton.

Flüchtling gewinnt australischen Literaturpreis Victorian Prize für Literature für Text aus dem Gefängnis Der iranische Kurde Behrouz Boochani bekam in Melbourne den Literaturpreis des Bundesstaats Victoria zugesprochen. Der Asylbewerber wurde für "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" (in etwa: "Kein Freund außer den Bergen: Texte aus dem Gefängnis Manus") ausgezeichnet, der auch als bestes Sachbuch prämiert wurde. Boochani konnte den Preis nicht selber entgegen nehmen, da er die Insel Manus nicht verlassen darf. Australien bringt dort seit 2013 Asylsuchende unter, die Bedingungen werden von Ärzten und Flüchtlingshelfern als menschenrechtswidrig angeprangert. Boochani schrieb das Buch nach Angaben seines Verlags mit SMS-Nachrichten, die er aus Manus an Helfer in Australien schickte. Er wurde mit einer Preissumme von umgerechnet insgesamt 80.000 Euro bedacht.

Konzert von R. Kelly in Sindelfingen scheitert an Protest US-Sänger steht unter sexuellem Missbrachsverdacht Zehntausende Menschen haben mit ihrer Unterschrift ein geplantes Konzert des Musikers R. Kelly in Sindelfingen bei Stuttgart verhindert. Die Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger hätten Stadt und Betreiber schon vor der Online-Petition beschäftigt, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Glaspalastvereins Sindelfingen, Uwe Dieterich. "Dann ist das Thema durch die Decke geschossen." Und man habe sich am Wochenende für eine Absage entschieden. Mehr als 38 000 Menschen haben mittlerweile unterschrieben, um ein Konzert in Baden-Württemberg und in Hamburg zu verhindern. Der Veranstalter steht nach eigenen Angaben bereits in Verhandlung zu alternativen Orten. R. Kelly habe nach der Entscheidung aus Sindelfingen klar bekräftigt, ein Konzert in Süddeutschland zu geben.

Navid Kermani kritisiert Kölner Kulturpolitik Köln schreibe sich selbst vom überregionalen Theater ab Navid Kermani kritisierte die Berufung von Carl Philip von Maldeghem zum neuen Chef des Kölner Schauspiels in einem Beitrag im Kölner Stadtanzeiger. "Ich kenne viele Theaterleute in Deutschland, mit vielen bin ich eng befreundet, und da gibt es nur ein allgemeines Kopfschütteln über die Wahl und, schlimmer noch, Mitleid." Mit dieser Entscheidung schreibe sich Köln selbst ab vom überregionalen Theaterleben. Er verstehe nicht, was in den Köpfen der Verantwortlichen vor sich gegangen sei. "Meine Vermutung ist: Der Kandidat ist bequem." Derzeit ist Carl Philip von Maldeghem Intendant des Salzburger Landestheater und soll ab der Spielzeit 2021/22 das Kölner Schauspielhaus leiten. Navid Kermani, der unter anderem den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, wurde in Siegen geboren, lebt aber seit vielen Jahren in Köln.

"Gremlins"-Schauspieler Dick Miller gestorben Er spielte in über 100 Filme und Serien mit Der aus Filmen wie "Gremlins" oder "Terminator" bekannte Schauspieler Dick Miller ist tot. Der US-Amerikaner starb im Alter von 90 Jahren, wie ein Sprecher der Familie dem "Hollywood Reporter" bestätigte. "Sein Sinn für Humor und einzigartiger Blick auf die Welt haben ihm viele langjährige Freunde und Fans auf der ganzen Welt beschert", heißt es demnach in einem Statement der Familie. Miller spielte in über 100 Filmen und Serien mit, unter anderem in der Horrorkomödie "Das Vermächtnis des Prof. Bondi" (1959) und dem Horrorfilm "Das Tier" (1981). In den beiden "Gremlins"-Filmen 1984 und 1990 übernahm er die Rolle des Murray Futterman. Außerdem war er im ersten "Terminator"-Teil mit Arnold Schwarzenegger 1984 als Waffenverkäufer zu sehen. 2014 wurde Millers Karriere in der Dokumentation "That Guy Dick Miller" porträtiert.

"Hasty Pudding" Presiträger sind bekannt Harvard Theatergruppe wählt Milo Ventimiglia und Bryce Dallas Howard US-Schauspieler Milo Ventimiglia wird als "Mann des Jahres" mit dem "Hasty Pudding"-Preis ausgezeichnet. Dies gab die Theatergruppe der Universität Harvard, die den Preis nach alter Tradition im ironischen Rahmen verleiht bekannt. Ventimiglia ("Creed II", "This Is Us - Das ist Leben") soll den goldglänzenden Puddingtopf am 8. Februar in Empfang nehmen. Zuvor hatten die Organisatoren bereits die Nominierung von US-Schauspielerin Bryce Dallas Howard (37; "Jurassic World: Das gefallene Königreich", "Spider-Man 3") als "Frau des Jahres" verkündet. Sie soll am Donnerstag mit einer Parade durch die Straßen von Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts gefeiert werden.

Britische Künstler: BBC soll ESC in Israel boykottieren Verletzung der Rechte von Palästinensern beklagt Mehrere dutzend Kulturschaffende in Großbritannien haben den Sender BBC wegen "systematischer Verletzungen der Menschenrechte von Palästinensern" zum Boykott des Eurovision Song Contest in Israel aufgerufen. Ihr Brief wurde in der Zeitung "The Guardian" veröffentlicht. Unterzeichnet ist er unter anderem von den Musikern Roger Waters und Peter Gabriel, der Modedesignerin Vivienne Westwood, dem Regisseur Mike Leigh und dem Autor Yann Martel. Sie forderten die BBC auf, sich für eine Verlegung in ein anderes Land einzusetzen, da Satzung der BBC einen Einsatz des Senders für "Meinungsfreiheit" verlange. Eine BBC-Sprecherin gab zurück, der Eurovision Song Contest sei "keine politische Veranstaltung und übermittle keinerlei politische Botschaft". Es wäre "nicht angemessen, wenn die BBC ihre Beteiligung für politische Zwecke nutzen würde". Der europäische Sangeswettstreit wird normalerweise in jenem Land ausgetragen, das im vorangegangenen gewonnen hat. Letztes Jahr war die israelische Sängerin Netta Barzilai siegreich.

Peter Jackson macht Doku über die Beatles Regisseur montiert Film aus 55 Stunden unveröffentlichtem Material Der Regisseur Peter Jackson macht einen Dokumentarfilm mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen der Beatles im Studio. Der Regisseur von "Herr der Ringe" teilte mit, die Doku werde auf etwa 55 Stunden Filmmaterial basieren. Es zeige, wie die Band im Januar 1969 an neuen Songs arbeitete. Der Film wird in Zusammenarbeit mit den Beatles Paul McCartney und Ringo Starr und Yoko Ono und Olivia Harrison produziert, den Witwen von John Lennon und George Harrison.

Kunsthistorikerin fordert Rückgabe von Dino-Knochen Direktor des Berliner Naturkundemuseums leht Vorschlag ab Die Diskussion um die Rückgabe von Ausstellungsstücken an afrikanische Länder geht weiter. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy sagte der "Zeit", das weltweit größte montierte Saurierskelett, ein Brachiosaurus im Museum für Naturkunde Berlin, sollte an Tansania zurückgegeben werden. In dem ostafrikanischen Land war das Skelett unter deutscher Kolonialherrschaft ausgegraben worden. Das Museum wies die Anregung umgehend zurück. Der Generaldirektor des Berliner Museums, Johannes Vogel, kritisierte Savoy. Diese müsse deutlich machen, ob sie als Wissenschaftlerin spreche oder als Aktivistin. Die Leiterin des Stuttgarter Linden-Museums, Ines de Castro, forderte in der "Welt" die Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit breiter in die Gesellschaft und in die Schulen zu bringen. Museumsbesucher wollten oftmals "wissen und verstehen - nicht nur staunen", so die Ethnologin. Museen müssten Objekte stärker in ihre historischen, kulturellen und sozialen Umfelder einbetten. Das betreffe nicht nur Bestände aus afrikanischen Ländern, sondern auch "Stücke, die in den 1970er-Jahren aus Notverkäufen bedrängter Geflüchteter stammen und in unser Haus kamen", sagte de Castro.

Gemälde im Barberini unter NS-Raubkunst-Verdacht Erben eines französischen Sammlers fordern Werk zurück Ein Gemälde, das derzeit als Leihgabe im Potsdamer Museum Barberini gezeigt wird, steht unter Raubkunst-Verdacht. Die Erben eines französischen Sammlers fordern jetzt die Rückgabe des Werks des Neo-Impressionisten Henri-Edmond Cross (1856-1910). Beim Landgericht Potsdam sei eine einstweilige Verfügung beantragt worden, das Bild an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben, sagte ein Gerichtssprecher. Das Bild wurde vom Museum of Fine Arts in Houston für eine Cross-Ausstellung in Potsdam ausgeliehen. Hilfsweise solle das Bild "Regatta in Venedig" an einen Treuhänder übergeben werden, bis die Besitzansprüche geklärt seien. Das Museum Barberini habe jetzt zehn Tage Zeit, eine Stellungnahme abzugeben, sagte Gerichtssprecher Sascha Beck.

Goldener Löwe der Biennale von Venedig für Jens Hillje Dramaturg wird für Lebenswerk ausgezeichnet Jens Hillje erhält für sein Lebenswerk den diesjährigen Goldenen Löwen für Theater der Biennale von Venedig, wie Biennale-Präsident Paolo Baratta bekanntgab. Jens Hillje vereine in seiner Arbeit alle Eigenschaften, die die Rolle eines zeitgenössischen Dramaturgen heute ausmachen, welche über Autorschaft oder die Erarbeitung von theatralen Texten, wie es bis in jüngster Vergangenheit noch verstanden wurde, weit hinausreicht, heißt es in der Begründung. Seit der Spielzeit 2013/14 ist Jens Hillje Ko-Intendant des Maxim Gorki Theaters und hat mit Shermin Langhoff die künstlerische Leitung des Gorkis inne. Die Verleihung des Goldenen Löwen findet im Juli während des 47. Internationalen Theaterfestivals der Biennale statt.