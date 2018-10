Kulturnachrichten

Freitag, 26. Oktober 2018

Google: Entlassungen wegen sexueller Belästigung Auch Android-Erfinder musste gehen - erhielt aber 90 Millionen Dollar Abfindung Der US-Technologieriese Google hat in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vor die Tür gesetzt. Dies schrieb Google-Chef Sundar Pichai in einer E-Mail an die Belegschaft. 13 der Betroffenen seien Angestellte in verantwortlichen Positionen gewesen. Mitarbeiter hätten interne Meldesysteme genutzt, um unangemessenes Verhalten anonym anzuzeigen. Laut Pichai wurden die Vorgaben verschärft. Inzwischen müssten alle Manager ab einer bestimmten Ebene Beziehungen zu Kollegen melden. Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, dass der Erfinder der Handy-Betriebssoftware Android, Andy Rubin, 2014 den Konzern nach dem Vorwurf sexueller Belästigung verließ. Demnach wurde ihm der Rückzug mit einem Abfindungspaket im Umfang von 90 Millionen Dollar versüßt. Dem Bericht zufolge wurde der Abgang von zwei weiteren Managern nach entsprechenden Vorwürfen mit ähnlichen Zahlungen begleitet.

Sinead O'Connor ist zum Islam übergetreten 51-Jährige nennt sich jetzt Shuhada' Davitt Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist zum Islam konvertiert. Die 51-Jährige erklärte bei Twitter, sie sei stolz, eine Muslimin zu sein und habe ihren Namen zu Shuhada' Davitt geändert. In den vergangenen Tagen postete sie Fotos von sich mit dem Hidschab, dem islamischen Kopftuch, und sang in einem Video den islamischen Gebetsruf. "Dies ist der natürliche Abschluss der Reise jedes intelligenten Theologen", schrieb O'Connor. Alle Wege führten letztlich zum Islam. Alle anderen heiligen Schriften seien darum überflüssig. O'Connor wurde 1990 mit dem Song "Nothing Compares to You" weltbekannt, sorgte aber auch immer wieder für Kontroversen. So zerriss sie bei einem TV-Auftritt 1992 ein Bild von Papst Johannes Paul II., um gegen die katholische Kirche zu protestieren.

3000 Jahre alte Grabstätte in Peru entdeckt Überreste der Marcavalle-Kultur Im peruanischen Cusco haben Archäologen zwei 3000 Jahre alte Menschenskelette gefunden. Es handele sich um die Überreste von Jugendlichen der vor den Inkas bestehenden Marcavalle-Kultur, sagte die Archäologin Luz Monrroy der Nachrichtenagentur Andina. Einer von ihnen war wahrscheinlich zu Lebzeiten eine bedeutende Persönlichkeit, da der Schädel mit einer Plakette aus Gold und Silber geschmückt war. Unmittelbar am Grab wurden auch die Überreste eines kamelartigen Opfertieres gefunden. In der Umgebung der Skelette wurden auch Spuren einer Steinbauwerkstatt und Keramikstücke gefunden. Auf derselben Ausgrabungsstätte von rund 28 000 Quadratmetern war 2013 schon ein Grab mit Überresten von fünf Menschen entdeckt worden. Die Marcavalle-Kultur bevölkerte das Cusco-Tal rund 1000 Jahre v.Chr. Die Inkas besetzten das Gebiet erst 2000 Jahre später.

Bluesrock-Sänger Tony Joe White gestorben Vielfach gecoverter US-Musiker starb im Alter von 75 Jahren Der Bluesrock-Sänger Tony Joe White ist tot. Wie seine Plattenfirma mitteilte, starb der US-Musiker im Alter von 75 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Erst im September hatte er sein Album "Bad Mouthin'" herausgebracht - eine Sammlung mit Blues-Klassikern. Seine Songs wurden von Elvis Presley, Ray Charles und Tina Turner gecovert. 1969 landete der aus Louisiana stammende White mit dem Lied "Polk Salad Annie" einen Hit, dem Presley - der King of Rock'n'Roll - später musikalisch seinen eigenen Stempel aufdrückte. Besonders bekannt war der Singer-Songwriter für seinen sogenannten Swamp-Rock-Stil, der Elemente von Blues, Country und Rock'n'Roll verbindet. Zu Tina Turners gefeiertem Album "Foreign Affair" von 1989 steuerte White vier Songs bei. 2006 erinnerte sich White an seine erste Begegnung mit der Starsängerin. "Sie drehte sich um, schaute mich an und fing an, hysterisch zu lachen", erzählte er. Schließlich habe sich Turner wieder gefangen, ihn fest gedrückt und gesagt: "Es tut mir leid, Mann. Seit 'Polk Salad Annie' dachte ich immer, du wärst ein schwarzer Mann".

Feine Sahne Fischfilet findet neuen Konzertort Brauhaus statt Bauhaus Eine Woche nach der Absage des geplanten Konzerts von Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus Dessau hat die Band wohl einen neuen Auftrittsort in der Stadt gefunden. Das erklärten die Musiker bei Facebook. Sie hätten eine Location gefunden, die fast fünf Mal so groß sei, wie das Bauhaus. Das Konzert solle auf einem "Brauhaus-Gelände" stattfinden. Die Bühne müsse in die leere Location eingebaut werden, heißt es auf Facebook. Der Gewinn des Konzertes soll an «Dessau Nazifrei» gehen.

Die Stiftung Bauhaus hatte das am 6. November geplante Konzert in der Reihe «zdf@bauhaus» abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen im Internet zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Man habe Rechtsradikalen vor dem Bauhaus keine Plattform bieten wollen und das Bauhausgebäude als Unesco-Weltkulturerbestätte schützen wollen, so das Bauhaus Dessau.

Künstler muss wegen Waffenrechtsverstoß zahlen "Schlagring mit abnehmbarer Sternform" gilt als verbotene Waffe Weil er mit seinem Kunstwerk "Schlagende Verbindung" gegen waffenrechtliche Vorschriften verstoßen hat, muss der Frankfurter Objektkünstler und Designer Peter Zizka 1000 Euro Geldbuße zahlen. Eine weitere Geldstrafe von 2400 Euro wurde ihm vom Amtsgericht Frankfurt für diesen Fall erlassen. Der 57-Jährige hatte im März eine Vortragsreise nach Dubai angetreten, zu der er auch einige seiner Kunstobjekte mitgenommen hatte. Auf dem Frankfurter Flughafen wurde der "Schlagring mit abnehmbarer Sternform" als verbotene Waffe sichergestellt und beschlagnahmt. Zizka erhielt einen Strafbefehl über 3000 Euro (50 Tagessätze), gegen den er Einspruch einlegte. Vor Gericht berief er sich auf die Kunstfreiheit, die über dem Waffenrecht stehe.

Unveröffentlichte Texte von Mahfus gefunden Journalist fand sie bei Recherchearbeiten in Mahfus' Privatarchiv Bei Recherchearbeiten im Kairoer Privatarchiv von Nadjib Mahfus sind bisher unbekannte Kurzgeschichten des 2006 gestorbenen Literaturnobelpreisträgers aufgetaucht. Das Beiruter Verlagshaus "Dar al-Saqi" kündigte an, die Sammlung zum Geburtstag des Ägypters am 11. Dezember zu veröffentlichen, wie die ägyptische Tageszeitung "Al Ahram" berichtete. Der Verlag habe die Rechte von der Tochter des Autors erworben. Der Band soll den Angaben zufolge den Titel "Hams El-Nogum" (Das Flüstern der Sterne) tragen. Laut Bericht fand ein Journalist bei Recherchen im Archiv in Mahfus' Wohnhaus in Kairo 50 Kurzgeschichten mit dem Vermerk "zur Veröffentlichung 1994". Eine Durchsicht der Bibliografie des Autors ergab, dass 18 der 50 Texte bisher nicht veröffentlicht wurden.