Kulturnachrichten

Montag, 22. Oktober 2018

Google-Apps für Android sollen bis zu 40 Dollar kosten Google ist im Zuge der EU-Kartellstrafe zu neuem Lizenzmodell gezwungen Das im Zuge der EU-Kartellstrafe angekündigte neue Lizenzmodell von Google sieht einem Insider zufolge vor, dass die Hersteller von Android-Hardware bis zu 40 Dollar pro Gerät für die Apps des Internet-Riesen bezahlen müssen. Allerdings seien auch Rabatte vorgesehen. Abhängig sei die Höhe von der Größe des Geräts und des jeweiligen Landes. Google hatte angekündigt, dass die Gebühr ab dem 29. Oktober bei jedem neuen Smartphone oder Tablet-Modell, das im Europäischen Wirtschaftsraum mit dem Betriebssystem Android auf den Markt komme, greifen solle. Die EU-Kommission hatte Google im Juli zu einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Euro verdonnert. Sie warf dem US-Konzern vor, Smartphone-Herstellern unzulässige Vorschriften für die Verwendung seines Betriebssystems Android zu machen und etwa zu verlangen, bestimmte Google-Apps vorzuinstallieren.

Aufsichtsrat der Ruhrtriennale tagt Am Montag findet eine vorzeitige Sitzung statt Vier Wochen nach der von einer heftigen Antisemitismus-Debatte überschatteten Ruhrtriennale tagt am Montag der Aufsichtsrat des Kulturfestivals. Die Vorsitzende des Gremiums, NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, hatte eine vorzeitige Sitzung anberaumt. Das erste Jahr unter der Intendanz von Stefanie Carp gilt künstlerisch als Erfolg. Schlagzeilen machte die Ruhrtriennale mit Sitz in Bochum aber vor allem wegen Carps Umgang mit der israelkritischen Band "Young Fathers". Noch ehe das renommierte Festival Anfang August startete, war es in eine Diskussion über Antisemitismus verstrickt. Die Intendantin lud die schottische Gruppe erst ein, dann aus und dann wieder ein. Am Ende kamen die "Young Fathers" nicht. Ministerpräsident Armin Laschet sagte seinen Ruhrtriennale-Besuch ab, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung nannte das Krisenmanagement des Festivals "desaströs". Carp ist noch für zwei Jahre verpflichtet.

160.000 Besucher bei Marx-Ausstellungen in Trier Jubiläumsausstellungen und neu eröffnete Dauerausstellung ziehen positive Bilanz Rund 160.000 Besucher haben die Karl-Marx-Jubiläumsausstellungen in Trier gesehen. Zum Ende der Ausstellungen anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. Seit dem 5. Mai, dem 200. Geburtstag von Karl Marx, konnten sich Besucher in drei Ausstellungen an vier Standorten ein neues Bild von dem Philosophen machen. Zwei der beliebtesten Objekte der Schau seien das persönliche Exemplar von "Das Kapital" sowie die einzige erhaltene Seite der Urschrift von "Das Manifest" gewesen. Zur neu eröffneten Dauerausstellung "Von Trier in die Welt. Karl Marx, seine Ideen und ihre Wirkung bis heute" kamen den Angaben nach rund 52.500 Besucher ins Museum Karl-Marx-Haus.

Osnabrücker Friedensfilmpreis verliehen Preis geht an Simon Lereng Wilmont für "The Distant Barking of Dogs" Der Film "The Distant Barking of Dogs" des dänischen Regisseurs Simon Lereng Wilmont hat den mit 12.500 Euro dotierten Osnabrücker Friedensfilmpreis gewonnen. Der Film zeige ein starkes Statement gegen den Krieg auf einer nur scheinbar ganz einfach menschlichen Ebene. Er thematisiere die bedingungslose Liebe zwischen der Großmutter und ihrem Enkel inmitten des Kriegswahnsinns und erzähle so eine ganz große Geschichte im Kleinen, urteilte die Jury. Das Filmfest zeigte an fünf Tagen insgesamt 125 Filme sozial engagierter und unabhängig arbeitender Filmemacher aus aller Welt.