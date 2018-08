Kulturnachrichten

Freitag, 31. August 2018

Gomringer-Gedicht soll an Fassade von PEN-Zentrum Peuckmann: "Das Gedicht von Gomringer hätte bleiben müssen" Das umstrittene Gedicht "Avenidas" des Poeten Eugen Gomringer soll künftig die Fassade des neuen PEN-Zentrums in Darmstadt zieren. "So ist der Plan. Doch das bedarf noch der Zustimmung des Präsidiums und des Künstlers selber", sagte der Lyriker Heinrich Peuckmann, Präsidiumsmitglied der Schriftstellervereinigung, am Donnerstag. Das Gedicht "Avenidas" steht momentan groß an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit. Dort soll es aber im Herbst stark verkleinert werden. Der haushohe Schriftzug soll mit einem eigens dafür geschaffenen Gedicht der Lyrikerin Barbara Köhler überschrieben werden. "Avenidas" hätten einige Beobachter als Angriff auf Frauen, sexistisch und chauvinistisch empfunden, sagte Peuckmann. "Barbara Köhler ist eine gute Lyrikerin", sagte Peuckmann der "taz". "Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Gedicht von Gomringer hätte bleiben müssen."

Schwedische Akademie: Drei Mitglieder kehren zurück Sie kehren zurück, um neue Mitglieder zu wählen Nach dem Streit in der Schwedischen Akademie, die jedes Jahr den Literaturnobelpreis vergibt, wollen drei ihrer Mitglieder wieder die Arbeit aufnehmen. Die frühere Ständige Sekretärin Sara Danius sowie Peter Englund und Kjell Espmark sagten der Tageszeitung "Svenska Dagbladet" am Donnerstag, sie wollten zur Akademie zurückkehren und helfen, neue Mitglieder zu wählen. Das Trio war im April aus Protest über den Umgang der Akademie mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal zurückgetreten. Nur neun der 18 auf Lebenszeit gewählten Akademiemitglieder waren vor der Sommerpause aktiv. Die Statuten schreiben vor, dass eine Gruppe von zwölf benötigt wird, um neue Mitglieder zu wählen. Die Vergabe des Literaturnobelpreises für dieses Jahr war abgesagt worden.

Depardieu: Vorermittlungen wegen Vergewaltigung Sein Anwalt weist alle Vorwürfe zurück Nach einer Anzeige wegen Vergewaltigung hat der französische Schauspieler Gérard Depardieu die Vorwürfe zurückgewiesen. Depardieu bestreite jeglichen sexuellen Übergriff, jegliche Vergewaltigung, jegliches Vergehen, sagte sein Anwalt Hervé Temime am Donnerstag dem Sender BFMTV. Die Pariser Staatsanwaltschaft hatte zuvor Vorermittlungen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe eingeleitet, wie aus Justizkreisen bestätigt wurde. Das ist ein übliches Vorgehen nach einer Anzeige. Die Anzeige sei in der Region Aix-en-Provence eingereicht worden.

Kunstpreis der Böttcherstraße geht an Arne Schmitt "Es geht um die Archäologie der Ökonomie unserer Gegenwart" Die Jury des Kunstpreises der Böttcherstraße in Bremen spricht im Jahr 2018 Arne Schmitt den mit 30.000 Euro dotierten Preis zu. Die Preisverleihung findet am 23. September in der Kunsthalle Bremen statt. Die Werke des Preisträgers sowie der weiteren neun nominierten Künstlerinnen und Künstler sind noch bis zum 30. September in der Kunsthalle zu sehen. Die Jury begründet ihr Entscheidung für Arne Schmitt folgendermaßen: "Das Werk mit dem Titel 'Der heiße Frieden' über die chemische Industrie und eine deutsche Stadt behandelt das Thema multinationale Wirtschaft und Globalisierung am Beispiel eines Unternehmens, das großen Einfluss auf eine urbane Entwicklung und ihre Kultur genommen hat. Die scharfe und dabei trockene Analyse, die Verwendung historischer Dokumente in Form von Bildern und Texten haben in den Augen der Jury höchste Aktualität. Es geht um die Archäologie der Ökonomie unserer Gegenwart."