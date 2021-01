Kulturnachrichten

Montag, 25. Januar 2021

Goldener Spatz: 150 Einreichungen für Medienfestival Für das Kindermedienfestival Goldener Spatz sind mehr als 150 Beiträge in der Kategorie Film und TV eingereicht worden. "Erfreulich viele Originalstoffe, die nicht auf Vorlagen beruhen, sind dabei", sagte Festivalleiterin Nicola Jones. Die Themen seien vielseitig, mal gehe es um die erste Liebe, mal um Generationskonflikte, oder um Abenteuer- und Detektivgeschichten. "Es gibt was zum Gruseln, Roadmovies und es sind auch mehr Animationsfilme dabei", so Jones. Das Coronavirus spielt laut Jones zumindest in den Spielfilm-Beiträgen inhaltlich keine Rolle, da die Stoffe vor der Pandemie entwickelt wurden. Bei den Dokumentationen, Kurz- und Informationsfilmen sei das Virus aber ein Thema. Der Goldene Spatz gilt als größtes Festival seiner Art im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr ist es vom 6. bis 12. Juni wieder in Gera und Erfurt geplant.

Berliner Staatsbibliothek wird digital wiedereröffnet Die Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden wird heute mit einem digitalen Festakt wiedereröffnet. Die Festansprache wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, halten. Die 1661 gegründete Staatsbibliothek war seit 2005 bei laufendem Betrieb saniert worden. Die Kosten dafür beliefen sich auf 470 Millionen Euro. Der reguläre Bibliotheks-Betrieb kann coronabedingt noch nicht losgehen. Sobald es die Pandemie-Bestimmungen erlauben, sollen die Tore geöffnet werden.

Das 1914 eröffnete Gebäude Unter den Linden ist neben dem Ensemble an der Potsdamer Straße einer der zwei Standorte der Staatsbibliothek. Diese ist die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum. In ihren Regalen und Archiven finden sich rund 25 Millionen Bücher, Medien und Objekte.

Mini-Serie über Premier Johnsons Umgang mit Corona Der Schauspieler Kenneth Branagh wird in der Mini-Serie "This Sceptred Isle" - auf Deutsch "Dies gekrönte Eiland" - den britischen Premierminister Boris Johnson spielen. Die Serie werde den Umgang Johnsons mit der Corona-Pandemie behandeln, kündigte der britische Sender Sky an. Regisseur ist der Filmemacher Michael Winterbottom. Die Produktion soll im Herbst 2022 zu sehen sein.

US-Autoren gegen Buchverträge mit Trump-Regierung Etwa 500 amerikanische Autoren und Angehörige des Literaturbetriebs haben einen Brief an amerikanische Verleger unterzeichnet, in dem sie dazu aufrufen, keine Buchverträge mit Mitgliedern der ehemaligen Trump-Regierung abzuschließen, da "jene, die Verbrechen gegen die amerikanische Bevölkerung ermöglicht, verbreitet oder gedeckt haben, sich nicht aus den Kassen der Verlage bereichern sollten." Initiator des Briefes ist der Schriftsteller Barry Lyga, unter den Unterzeichnern finden sich Namen wie Celeste Ng, Holly Black oder der Star Wars-Autor Chuck Wendig. Der Brief ist überschrieben mit "Keine Buchverträge für Verräter".