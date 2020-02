Kulturnachrichten

Sonntag, 1. März 2020

Goldener Bär für "Es gibt kein Böses" Der Episodenfilm "Es gibt kein Böses" des iranischen Regisseurs Mohammed Rassulof hat den Goldenen Bären der 70. Berlinale gewonnen. Das gab die Jury in Berlin bekannt. Der Filmemacher erzählt darin vier Kurzgeschichten, die sich mit der Todesstrafe im Iran beschäftigen. Die Jury zeichnete das Filmteam allerdings in Abwesenheit des Regisseurs aus, der selbst keine Reiseerlaubnis bekam. Der Film "Never Rarely Sometimes Always" von der US-Amerikanerin Eliza Hittman erhielt den Großen Preis der Jury. In ihrem Film erzählt Hittman von einer ungewollten Schwangerschaft. Eine 17-Jährige macht sich mit ihrer Freundin auf nach New York, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Den Silbernen Bären für die beste Darstellerin erhielt die deutsche Schauspielerin Paula Beer für ihre Rolle in Christian Petzolds Film "Undine".

Silberner Bär für Elio Germano Der italienische Schauspieler Elio Germano wurde bei der Berlinale mit einem silbernen Bären als bester Darsteller ausgezeichnet. Germano spielt im Künstlerdrama "Hidden Away" einen Maler, der lange aus Ausgestoßener lebte. Der Südkoreaner Hong Sangsoo gewann den Silbernen Bär für die beste Regie: In seinem Film "Die Frau, die rannte" unternimmt eine Frau erstmals wieder etwas ohne ihren Mann. Die italienischen Brüder Fabio und Damiano D'Innocenzo erhielten den Silbernen Bären für das Drehbuch zum Drama "Bad Tales". Ausgezeichnet wurde auch der deutsche Kameramann Jürgen Jürges. Er erhielt den Silbernen Bären für seine Arbeit an "DAU. Natasha". Ein Sonderpreis zur 70. Berlinale ging an die französische Komödie "Delete History".

Schriftsteller Hans Eichhorn gestorben Der österreichische Dichter und Schriftsteller Hans Eichhorn ist im Alter von 64 Jahren nach längerer Krankheit gestorben, wie seine Familie mitteilte. "Seine Gedichte sind von visueller Kraft geprägt, von großem Feingefühl für die minutiöse Beobachtung von Dingen, Menschen, sozialer Ausgrenzung und gesellschaftlichen Fehlentwicklungen", hieß es über Eichhorns Dichtung bei der Verleihung des Georg-Trakl-Preises im Jahr 2019. Seine Texte beschäftigten sich oft mit der Natur seiner österreichischen Heimat, im Nebenerwerb war Eichhorn Fischer am Attersee im Salzkammergut. Seine letzte Veröffentlichung war die in diesem Jahr erschienene Prosa-Sammlung "Ungeboren".