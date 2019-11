Kulturnachrichten

Sonntag, 3. November 2019

Goldene Tauben bei DOK Leipzig verliehen Mit der Goldenen Taube im internationalen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm des Dokumentarfilmfestivals DOK Leipzig ist der Film "Exemplary Behaviour" ausgezeichnet worden. Die litauischen Filmemacher Audrius Mickevicius und Nerijus Milerius ergründen darin Schuld und Sühne am Beispiel zweier zu lebenslanger Haft verurteilter Straftäter. Damit qualifiziert sich die litauische Produktion automatisch auch für den US-amerikanischen Oscar-Wettbewerb in der Kategorie Dokumentarfilm, sofern die formalen Kriterien erfüllt werden. Der Film wurde außerdem mit dem Internationalen Kritikerpreis und mit dem Preis der Interreligiösen Jury ausgezeichnet. Als beste Produktion im deutschen Wettbewerb der langen Dokumentar- und Animationsfilme wurde "Zustand und Gelände" von Ute Adamczewski mit einer Goldenen Taube und einem Preisgeld von 10.000 Euro ausgezeichnet.

Georg-Büchner-Preis 2019 für Lukas Bärfuss Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss ist in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis 2019 ausgezeichnet worden. Der 47-Jährige erhielt die Auszeichnung für seine Dramen und Romane, wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mitteilte: "Seine Werke erkundeten mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum existenzielle Grundsituationen des modernen Lebens stets neu und anders." Die Jury lobte den Schweizer unter anderem für seine "distinkte und dennoch rätselhafte Bildersprache, sein politisches Krisenbewusstsein, die psychologische Sensibilität und seinen Wille zur Wahrhaftigkeit". Zu Bärfuss' bekanntesten Dramen zählen "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern" (2003), "Frau Schmitz" (2016) und "Der Elefantengeist" (2018). Sein erster Roman "Hundert Tage" über den Völkermord in Ruanda erschien 2008. Für seinen zweiten Roman "Koala" wurde ihm 2014 der Schweizer Buchpreis verliehen. Sein jüngster Roman "Hagard" handelt von einem erfolgreichen Geschäftsmann, der sich durch obsessives Begehren aus allen sozialen Bindungen löst. Der mit 50 000 Euro dotierte Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verlieh auch den mit 20.000 Euro dotierten Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa an den in Wien geborenen Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Die ebenfalls in Wien geborene Literaturkritikerin Daniela Strigl erhielt den ebenfalls mit 20.000 Euro dotierten Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay.

Protest im Iran gegen staatliche Filmzensur Im Iran haben über 200 Filmemacher, Produzenten, Drehbuchautoren und Schauspieler gegen die steigende staatliche Zensur im Filmgeschäft protestiert. In einem Schreiben an Justizchef Raeissi protestierten die Unterzeichner besonders gegen Zensur, Diskriminierung sowie Unterdrückung und Inhaftierung unabhängiger Filmemacher durch Behörden. Hintergrund der neuesten Protestwelle ist der von den Behörden verbotene Film "Chaneh'e Pedari" - Vaterhaus - des iranischen Regisseurs Kianusch Ajari. Der gesellschaftskritische Film aus dem Jahr 2000 erhielt letzten Monat endlich die Erlaubnis für eine öffentliche Aufführung, wurde aber nach nur fünf Tagen wieder verboten - angeblich wegen einiger Gewaltszenen. Die Begründung seitens der Behörden wurde aber in Filmkreisen als absurd zurückgewiesen. Das Verbot sei politisch bedingt gewesen und richte sich ihrer Meinung nach gegen den regimekritischen Filmemacher selbst.

"Charlie Hebdo"-Zeichnerin verteidigt Religionskritik Die Redaktion des Pariser Satiremagazins „Charlie Hebdo“nimmt erstmals seit dem Anschlag im Januar 2015 wieder an einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung teil.



Beim „Weltforum für Demokratie“ in Straßburg sagte die Zeichnerin "Coco" politische Karikaturen seien in Gefahr. Sie verwies auf die Entscheidung der US-Zeitung „New York Times“, ihre politischen Karikaturen in der internationalen Ausgabe komplett einzustellen. Coco betonte zugleich, bei „Charlie Hebdo“ nehme man sich das Recht, Religion zu kritisieren, wie man es immer getan habe.



Im Januar 2015 waren zwei Islamisten in die Redaktion eingedrungen und hatten dort zwölf Menschen getötet, unter ihnen mehrere bekannte Zeichner des Blattes.