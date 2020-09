Kulturnachrichten

Mittwoch, 9. September 2020

Goldene Kamera Digital Award für Mai Thi Nguyen-Kim Mehrere Youtuber sind am Abend mit dem "Goldene Kamera Digital Award" ausgezeichnet worden. Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim gewann in der Kategorie beste Wissensvermittlung. Ihr Video „Corona geht gerade erst los“ wurde mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen. Sie schaffe es wie keine andere, wissenschaftliche Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen, hieß es zur Begründung. Die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie im Internet übertragen. Zu den weiteren Preisträgern gehören unter anderen der Schauspieler Tedros "Teddy" Teclebrhan, die Heimwerkerin Laura Kampf und der Politikkanal "Abdelkratie" des Comedian Abdelkarim. Mit dem Digital Award werden Menschen ausgezeichnet, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen mit Fantasie, Originalität und Mut die Menschen bewegen. Die Preise wurden zum dritten Mal verliehen.

Bundesverdienstkreuz für Asterix-Übersetzerin Penndorf Gudrun Penndorf, Übersetzerin von 29 Asterix-Bänden, ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Damit werden ihre Leistung bei der Übertragung weltberühmter Comics ins Deutsche sowie ihre Verdienste um die Integration von Migrantinnen gewürdigt, wie Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) sagte. Aus Penndorfs Feder stammt beispielsweise der sprichwörtliche Satz "Die spinnen, die Römer" sowie andere Redewendungen, die bis heute die deutsche Sprache bereicherten, heißt es. Die 82-Jährige habe sich zudem von 1999 an der sozialen und sprachlichen Integration von Migrantinnen in München gewidmet, etwa beim Verein "InitiativGruppe - Interkulturelle Begegnung und Bildung" und als Dozentin bei "Schule mal anders".

Seehofer empört über Presserats-Entscheidung Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Entscheidung des Presserats zugunsten der umstrittenen Polizei-Kolumne der "taz" scharf kritisiert. Dass das Gremium keinen Verstoß gegen den Pressekodex sehe und die Äußerungen für eine "Geschmacksfrage" halte, sei eine "unerträgliche Verharmlosung", erklärte Seehofer. Der Presserat sieht das Gedankenspiel der Autorin, dass bisherige Polizisten am besten auf einer "Mülldeponie" als Arbeitsplatz aufgehoben seien, von der Meinungsfreiheit gedeckt. Er werde "als Bundesinnenminister, als Mensch und als Christ" eine solche Sprache "niemals akzeptieren", sagte Seehofer.

Sheeran-Album aus Teenagerzeiten versteigert Ein unveröffentlichtes Album von Ed Sheeran aus Teenagerzeiten ist bei einer Auktion für umgerechnet etwa 55 000 Euro versteigert worden. Von dem Album "Spinning Man", das der inzwischen 29-jährige britische Sänger ("Thinking Out Loud") im Alter von 13 Jahren geschrieben haben soll, existieren nach Angaben des Musikers gerade einmal 20 Exemplare - und die waren eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. In seinem Buch "A Visual Journey" erzählt Sheeran die Geschichte dieses Albums: Er habe es geschrieben, nachdem seine erste Liebe ihm das Herz gebrochen hatte. Er selbst besitze 19 der 20 existierenden Kopien und wolle auch nicht, dass jemand anderes das Album in die Hände bekomme. Ein Exemplar habe er allerdings vor Jahren einem Freund von Verwandten gegeben. Nachdem die CD bei diesem wohl jahrelang fast vergessen in einer Schublade lag, soll der Bruder des Freundes das Album nun versteigert haben, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

Philosoph Zaborowski für Gedenkstunde für Corona-Tote Der Erfurter Philosoph Holger Zaborowski spricht sich für eine offizielle Gedenkstunde für die Opfer der Corona-Pandemie aus. Im Deutschlandfunk zeigte sich Zaborowski überrascht von der geringen Resonanz auf einen entsprechenden Vorstoß von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er glaube, dass es sehr wichtig sei, eine gesellschaftliche Form des Andenkens und der Erinnerung zu finden, sagte Zaborowski. Damit werde den Opfern Respekt gezollt.

Oscar-Akademie setzt auf Inklusion und Diversität Bei der Oscar-Vergabe soll es künftig mehr Inklusion und Diversität in der Top-Sparte "Bester Film" geben. Wegen mehrfacher Kritik hat die Oscar-Akademie ihre Standards geändert. Demnach müssen Bewerber künftig mindestens zwei Vielfalts-Kriterien erfüllen, um sich zu qualifizieren. Zum Beispiel muss mindestens ein Schauspieler oder Nebendarsteller aus einer unterrepräsentierten Gruppe stammen, oder mindestens 30 Prozent der Nebenrollen müssen aus zwei sonst unterrepräsentierten Gruppen kommen. Möglich ist auch, dass die Handlung Minderheiten thematisiert. Für die Oscarverleihung im kommenden Jahr gelten diese Regelungen noch nicht – sie greifen erst bei der Preisverleihung im Jahr 2024.

Influencerin muss Links als Werbung kennzeichnen Die Influencerin Pamela Reif muss einem Gerichtsurteil zufolge auf ihrem Instagram-Account Fotos mit Links zu Markenherstellern als Werbung kenntlich machen. Das entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe. Es sei dabei nicht darum gegangen, ob sämtliche Posts der Influencerin gekennzeichnet werden müssen, betonte Richter Andreas Voß in seiner Urteilsbegründung. Eine Kennzeichnung sei aber da erforderlich, wo in den Insta-Beiträgen sogenannte "Tap Tags" verwendet werden, die zu Herstellern oder Anbietern bestimmter Produkte wie Kleidung oder Kosmetika führen. "Tap Tags" sind Bereiche innerhalb eines geposteten Bildes, die man anklicken kann und die dann zu den Unternehmen führen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Noch fehlt ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs zum Thema.