Kulturnachrichten

Samstag, 17. Juli 2021

Golden-Globes-Veranstalter beschließen Regeländerung Die Veranstalter der US-Filmpreise "Golden Globes" dürfen künftig keine Geschenke von Vertretern der Unterhaltungsbranche annehmen. Diese Änderung ihrer Statuten hat die Hollywood Foreign Press Association am Freitag beschlossen. Außerdem will die HFPA eine Hotline für Beschwerden einrichten, die dann von einer unabhängigen Gruppe untersucht werden sollen. In der Vereinigung sind rund 80 ausländische Journalisten zusammengeschlossen. Sie entscheiden über die Vergabe der "Golden Globes". Die Globes sind nach den Oscars die zweitwichtigsten Filmpreise der USA. Die Hollywood Foreign Press Association war in den vergangenen Monaten massiv in die Kritik geraten. Ihr wurden Diskriminierung von Minderheiten, Rassismus und teilweise auch Korruption vorgeworfen.

Käßmann: Unwetter-Opfer brauchen Seelsorge und Anteilnahme Die evangelische Theologin Margot Käßmann hat zur persönlichen Zuwendung und Anteilnahme gegenüber Betroffenen der Unwetterkatastrophe aufgerufen. Wichtiger als die Frage nach den Ursachen sei es jetzt, erst einmal "den Menschen die Ruhe geben, mit diesem Schock fertig zu werden", sagte Käßmann im WDR 5. Seelsorge bedeute, für die Seele zu sorgen. Das sei jetzt wichtig, weil viele Menschen andere Menschen zu betrauern hätten. "Ich denke auch an die Notfallhelfenden, die entsetzliche Szenen gesehen haben", sagte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Nötig sei es jetzt, Zeit zu haben, zuzuhören und zuzulassen, dass die betroffenen Menschen ihre Geschichten erzählen und ihren Schock verarbeiten könnten, so Käßmann weiter. Wichtig sei das Signal: "Wir denken an euch und wir werden euch nicht allein lassen."

Facebook weist Kritik von US-Präsident Biden zurück Der Internet-Konzern Facebook hat Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, indirekt für den Tod vieler Corona-Patienten verantwortlich zu sein. Eine Unternehmenssprecherin sagte, derartige Äußerungen von Präsident Biden seien haltlos: "Die Fakten zeigen, dass Facebook dabei hilft, Leben zu retten." Sie hob hervor, dass weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen zuverlässige Informationen über die Pandemie und die Corona-Impfungen erhalten hätten. Biden hatte Facebook und anderen sozialen Medien vorgeworfen, nicht ausreichend gegen Falschinformationen zum Thema Corona-Impfungen vorzugehen und damit indirekt für Todesfälle verantwortlich zu sein.

US-Rapper Biz Markie ist tot Der Künstler starb im Alter von 57 Jahren, wie seine Agentin laut US-Medien mitteilte. Zur Todesursache machte sie keine Angaben. Der größte Hit des aus New York stammenden Rappers, DJs und Produzenten war "Just A Friend" von 1989. Wie bei diesem Song waren seine Texte oft amüsant. Dadurch erwarb er sich den Beinamen "Clown-Prinz des Hip-Hop". New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio erklärte zum Tod des Musikers, Biz Markie habe den "New Yorker Sinn für Humor" in die ganze Welt verbreitet.

"Luther" eröffnet Nibelungen-Festspiele in Worms Mit der Premiere des Stücks "Luther" haben am Freitagabend in Worms die Nibelungen-Festspiele begonnen. Am Originalschauplatz vor dem Dom wird der Fall des Reformators als spannende Staatsaffäre zwischen Machtintrige und Religionskampf erzählt. Vor 500 Jahren hatte sich der Mönch beim Reichstag zu Worms geweigert, seine Schriften und Thesen zu widerrufen. Die Nibelungen-Festspiele finden seit 2002 statt. In diesem Jahr erlebt das Publikum wegen des Jubiläums von Luthers Auftritt in Worms 1521 ausnahmsweise keine Neuinszenierung der berühmten Nibelungen-Sage.