Kulturnachrichten

Dienstag, 7. Januar 2020

Golden Globes in Los Angeles vergeben Der Kriegsfilm "1917" hat den Preis in der Kategorie "Bestes Filmdrama" gewonnen. Dessen Regisseur Sam Mendes wurde für die beste Regie ausgezeichnet. Renée Zellweger erhielt den Globe als beste Schauspielerin in dem Filmdrama "Judy". Joaquin Phoenix wurde als bester Drama-Darsteller für seine Rolle in dem Thriller "Joker" ausgezeichnet. Der sozialkritische Film "Parasite" aus Südkorea gewann die Trophäe in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film". Der Krimi "Once Upon a Time in Hollywood" erhielt den Preis für das beste Drehbuch und für die beste Komödie. Elton John wurde für den besten Filmsong geehrt. Die Globes werden vom Verband der Auslandspresse vergeben und sind der erste große Höhepunkt der Preisverleihungs-Saison.

Erste dauerhafte Professur für Provenienzstudien An der Leuphana Universität Lüneburg ist der nach eigenen Angaben bundesweit erste dauerhafte Lehrstuhl für Provenienzstudien eingerichtet worden. Die neue Lichtenberg-Professur hat jetzt die Kunsthistorikerin Lynn Rother angetreten. Sie war bisher am New Yorker Museum of Modern Art tätig. In ihrem ersten Forschungsprogramm will sie mithilfe computergestützter Methoden die Herkunft moderner europäischer Gemälde in US-amerikanischen Museen untersuchen. Die Provenienzforschung befasst sich mit der Herkunft von Kunstwerken. Sie dient unter anderem zur Klärung der Eigentumsverhältnisse etwa von Raubkunst aus der NS- oder Kolonialzeit.

Bayern will Föderalismus in der Kulturpolitik stärken Bayern hat zum Jahreswechsel den Vorsitz der neuen Kulturministerkonferenz übernommen und will den Föderalismus in der Kulturpolitik noch stärker betonen. Die Länder wüssten jeweils am besten, wie man Kunst und Kultur vor Ort erhalten und weiterentwickeln könne, erklärte der bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst, Sibler (CSU), in München. Der Bund könne bei geeigneten Fällen ins Boot geholt werden. Weiterer Schwerpunkt soll der Zugang zum kulturellen Angebot im ländlichen Raum sein. Daneben werde der Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und die Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut weiterhin die Arbeit bestimmen, sagte Sibler.

Woelki warnt vor Anpassung des Glaubens an Zeitgeist Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki rät von einer Anpassung des christlichen Glaubens an den Zeitgeist ab. In der Vielfalt von Heilsangeboten heutzutage scheine selbst in der Kirche eine Orientierung auf das wahre Heil schwer geworden zu sein, sagte er anlässlich des Fests der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom. Ein "vielstimmiger Chor von Meinungen, persönlichen Anschauungen und Interessen" versuche derzeit die Offenbarung Gottes und den Glauben der Kirche zu relativieren und an die Zeit anzupassen. Ein solcher Glaube aber stelle keine überzeugende Alternative zu den anderen Angeboten mehr dar, so der Kardinal. Nur der Glaube, wie er von den Aposteln grundgelegt und durch die Zeiten hindurch bewahrt worden sei, garantiere "dass wir nicht Irrlichtern aufsitzen und von ihnen in die Irre geführt werden", sagte Woelki.

Prozess gegen Filmproduzent Weinstein beginnt In New York beginnt heute der Strafprozess gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Am ersten Tag wird die Jury gewählt. Mehr als 80 Frauen haben dem heute 67-Jährigen seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen, darunter namhafte Schauspielerinnen. Bei der Anklage in New York geht es allerdings nur um zwei Vorfälle aus den Jahren 2006 und 2013. Weinstein werden Vergewaltigung, kriminelle sexuelle Handlungen und räuberische sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Weinstein beteuert, jegliche sexuelle Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.