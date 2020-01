Kulturnachrichten

Montag, 6. Januar 2020

Golden Globes in Los Angeles vergeben Der Kriegsfilm "1917" gewann den Preis in der Kategorie "Bestes Filmdrama". Dessen Regisseur Sam Mendes wurde für die beste Regie ausgezeichnet. Der Schauspieler Russell Crowe wurde mit dem Globe für die beste männliche Hauptrolle geehrt, für die Serie "The Loudest Voice". Beste Schauspielerin wurde Renee Zellweger für ihre Darstellung der Schauspiel-Ikone und Sängerin Judy Garland in "Judy". Das Krimi-Drama "Once Upon a Time in Hollywood" erhielt den Preis für das beste Drehbuch und für die beste Komödie. Elton John wurde für den besten Filmsong geehrt. Das sozialkritische Thriller-Drama "Parasite" aus Südkorea gewann die Trophäe in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film". Die Globes werden vom Verband der Auslandspresse vergeben und sind der erste große Höhepunkt der Preisverleihungs-Saison.

Konzeptkünstler John Baldessari ist tot Der US-amerikanische Künstler John Baldessari ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, hat seine Stiftung den Tod des gebürtigen Kaliforniers bestätigt. Baldessari hatte in den vergangenen Jahrzehnten mit Foto- und Videoarbeiten, Kollagen und Montagen die sogenannte Konzeptkunst wesentlich mitgeprägt. Für das Frankfurter Städel-Museum hatte er 2015 insgesamt 16 großformatige Collagen geschaffen. Drei Jahre zuvor hatte Baldessari den Kaiserring 2012 der Stadt Goslar erhalten. Der Ring gilt als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst. Baldessari ist vielfach ausgezeichnet worden. Unter anderem erhielt er 2009 für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der 53. Biennale.

Wieder Kritik nach Nominierungen für Golden Globes Um 2 Uhr MEZ feiert Hollywood wieder sich selbst: Mit dem wichtigsten Preis nach dem Oscar - den Golden Globes. Allerdings hagelte es auch in diesem Jahr bereits im Vorfeld Kritik: Denn in zwei der wichtigsten Sparten, beste Regie und bestes Drehbuch, wurden keine Frauen nominiert. Charlize Theron, selbst als beste Schauspielerin nominiert, nannte das "absurd" und "frustrierend". In der 77-jährigen Geschichte der Golden Globes wurden nur fünf Frauen in der Kategorie Beste Regie nominiert: Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow, Ava DuVernay und Barbra Streisand. Deren Ausflug ins Regiefach brachte ihr für "Yentl" die begehrte Auszeichnung.

20 / AKK gegen ZPS Der Versuch, die umstrittene Holocaust-Stele des "Zentrums für Politische Schönheit" in Berlin zu demontieren, ist gescheitert. Die Polizei stoppte Kritiker, die sich als "Aktions Künstler Komitee" bezeichnen und in einer Pressemitteilung erklärten, unterschiedlicher politischer Ansichten und religiöser Zugehörigkeiten zu sein. Ihr Plan sei gewesen, die umstrittene Säule mit der vermeintlichen Asche von Holocaust-Opfern an einen geheimen Ort zu bringen und aufzubewahren. Wie es heißt, hatte das "Zentrum für Politische Schönheit" Anzeige wegen Sachbestätigung gestellt.

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch beim WDR Wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht und Hausfriedensbruch ermittelt der Staatsschutz gegen fünf Männer. Sie seien einer rechts orientierten Gruppe zuzuordnen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Sie sollen auf dem Funkhausdach des Westdeutschen Rundfunks ein Banner entrollt haben, mit dem sie sich gegen "Medienhetze" aussprachen und dazu aufforderten, die Rundfunkgebührenzentrale zu "sabotieren".

Notre Dame weiterhin einsturzgefährdet "Die Kathedrale ist weiter im Zustand der Gefahr." Davon ist Jean-Louis Georgelin, der Verantwortliche für den Wiederaufbau von Notre-Dame überzeugt. In einem Fernsehinterview sagte er, Experten hätten nach dem Brand der Pariser Kathedrale am 15. April zwar "beruhigende" Feststellungen gemacht, aber er könne keine Garantie dafür übernehmen, dass die Gewölbe nicht doch noch auseinanderfielen. Deshalb müssten die die Trümmer entfernt werden, die noch auf ihnen lägen. Ähnlich hatte sich im Dezember der Rektor der Kathedrale, Patrick Chauvet, geäußert. Präsident Macron hat das Ziel, dass Notre Dame bis 2024 wieder sicher steht. Dann richtet Frankreich die Olympischen Spiele aus.