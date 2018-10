Kulturnachrichten

Samstag, 13. Oktober 2018

Göttinger Literaturherbst mit ersten Lesungen gestartet Einer der Höhepunkte wird die Lesung von Orhan Pamuk sein Mit drei gleichzeitig stattfindenden Lesungen ist der Göttinger Literaturherbst am Freitagabend gestartet. Die Lesung des Mathematikers und Autoren Georg von Wallwitz war ausverkauft, wie die Organisatoren des Festivals mitteilten. Erwartet wurden zu der Auftaktveranstaltung in der Paulinerkirche 240 Gäste. Bis zum 21.

Oktober stehen in Göttingen und im Umland rund 70 Lesungen auf dem Programm. Das 1992 gegründete Festival will nach Veranstalterangaben eine Momentaufnahme der Gegenwartsliteratur geben. Einer der Höhepunkte wird die Lesung von Orhan Pamuk sein. Der türkische Literaturnobelpreisträger ist am Sonntag zu Gast in der Universitätsstadt, wo er gemeinsam mit dem Verleger Gerhard Steidl eine Fotoausstellung eröffnen und über die Aufnahmen aus seiner Heimatstadt Istanbul sprechen wird. Der Hamburger Schriftsteller Heinz Strunk liest wegen der großen Nachfrage an zwei Terminen während des Literaturherbstes.

Tödlicher Unfall am Film-Set von Tom Hanks Möglicher Grund: Sturz vom Balkon in Folge eines medizinischen Anfalls Bei den Dreharbeiten für einen Film mit Oscar-Preisträger Tom Hanks ist ein Mitarbeiter tödlich verunglückt, wie US-Medien am Freitag berichteten. Der Mann, der zuvor als Soundmixer an Filmen wie "The Avengers" und "Jack Reacher" mitgewirkt hatte, war am Set im US-Staat Pennsylvania nach Angaben der Polizei von einem Balkon eines Apartmenthauses mehrere Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Nach dem Unfall am Donnerstagabend (Ortszeit) sei er im Krankenhaus gestorben. Das für den Film "You Are My Friend" zuständige Studio Sony Pictures sprach von einer "niederschmetternden Tragödie". Der Vorfall werde untersucht, zitierte die Zeitung "Tribune Review" aus der Mitteilung des Studios. Der 61-jährige Soundexperte soll während einer Pause auf dem Balkon gestanden und dort möglicherweise einen medizinischen Anfall erlitten haben, der zu dem Sturz führte, hieß es.

Platz in Prag nach Milos Forman benannt Der Oscar-Preisträger war im April im Alter von 86 Jahren gestorben Nach dem Filmregisseur Milos Forman ist in Prag ein Platz benannt worden. Der zweifache Oscar-Preisträger war im April im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat USA gestorben. Sie hoffe, dass der Ort im Prager Stadtzentrum von vielen Touristen besucht werde, sagte Oberbürgermeisterin Adriana Krnacova. Der neue Milos-Forman-Platz befindet sich unweit des Moldauufers am Ende der Luxus-Einkaufsmeile Pariser Straße (Parizska). Die Sache hat jedoch einen Haken: Besitzer der sogenannten "Piazzetta" ist formell eine Investmentfirma, die an deren Stelle gern ein Bürogebäude errichten würde. "Ich bin gegen die Bebauung dieses Platzes", betonte die scheidende Oberbürgermeisterin, die bei der Kommunalwahl vor einer Woche nicht erneut angetreten war.

Herder verlegt historisch-kritischen Koran-Kommentar Das wissenschaftliche Mammut-Projekt ist auf insgesamt 17 Bände angelegt Der Herder-Verlag hat auf der Frankfurter Buchmesse den ersten Band eines historisch-kritischen Koran-Kommentars vorgestellt. Das wissenschaftliche Mammut-Projekt ist auf insgesamt 17 Bände angelegt und wird vom Münsteraner Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide herausgegeben. Er ist seit 2010 Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster und dort inzwischen auch Leiter des Zentrums für Islamische Theologie. Erstmals verbinde das Projekt die Methoden der historisch-kritischen Bibel-Analyse mit der literarischen Analyse der Arabistik und Islamwissenschaft und der islamischen Kommentartradition, sagte der zuständige Lektor des Verlags, German Neuendorfer, der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Der Koran werde als Glaubensbuch verstanden, aber in seinen historischen Kontext eingeordnet. Die Reihe richte sich in erster Linie an Fachleute, solle aber auch ein breites Publikum zur Auseinandersetzung mit dem Islam ermutigen. Übersetzungen - auch ins Arabische - sind bislang nicht geplant.