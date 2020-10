Kulturnachrichten

Samstag, 10. Oktober 2020

Goethe-Institut will mehr interkulturelle Bildung Das Goethe-Institut will die Erfahrung seiner weltweiten Einrichtungen für mehr interkulturelle Bildung in Deutschland nutzen. Vor dem Hintergrund einer immer diverser werdenden Gesellschaft arbeite man an Konzepten, wie die Institute ihre Angebot in diesem Bereich weiterentwickeln können, sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Ebert, der Nachrichtenagentur dpa. Deutschland werde durch Zuwanderung, Geflüchtete oder die Anwerbung von Fachkräfte zunehmend diverser. Das sei durch die Pandemie etwas in den Hintergrund geraten. Aber das Thema werde auf jeden Fall wiederkommen, weil man Fachkräfte brauche, sagte Ebert.

Twitter verschärft Regeln vor US-Präsidentenwahl Twitter trifft zusätzliche Vorkehrungen, um einen Missbrauch des Dienstes rund um die US-Präsidentenwahl am 3. November zu vermeiden. So sollen alle Tweets, in denen Vertreter der Demokraten oder der Republikaner vorzeitig ihren Wahlsieg erklären, mit Warnhinweisen versehen werden, wie der Kurznachrichtendienst mitteilte. Im Fokus stünden zudem die Tweets von Politikern, denen mehr als 100.000 Nutzer folgen. Sollten diese irreführende Informationen twittern, würden die Kurznachrichten mit einem Warnhinweis versehen. Beiträge, in denen zur Einmischung in den Wahlverlauf oder Gewalt aufgerufen wird, will das Unternehmen sofort löschen.

Broadway Theater bleiben noch lange zu Die Theater am Broadway in New York bleiben in der Corona-Krise deutlich länger geschlossen als bislang geplant. Alle Aufführungen bis einschließlich 30. Mai 2021 wurden abgesagt. Das teilte die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, mit. Zunächst hatten die Betreiber gehofft, ihre Häuser, die bereits seit Mitte März geschlossen sind, im September wieder öffnen zu können. Dann war der Start für den Jahresanfang 2021 angedacht. Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die im Frühjahr eines der weltweiten Zentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Die renommierte Metropolitan Opera hat ihre Wiederöffnung sogar bereits auf Ende September 2021 verschoben.

Skulptur von Ai Weiwei im Lutherhaus Eisenach Die Skulptur "man in a cube", die der chinesische Künstler Ai Weiwei für das Reformationsjubiläum 2017 entworfen hat, wird im Innenhof des Eisenacher Lutherhauses dauerhaft ausgestellt. Am Freitag wurde sie übergeben. Im vergangenen Jahr erwarb die Stiftung Lutherhaus das Kunstwerk. Die Kulturstiftung der Länder förderte den Kauf mit 100.000 Euro. Die beiden jeweils 1,50 Meter hohen Betonscheiben der Skulptur zeigen einen aufgeschnittenen Block, in dessen Hohlraum der Abdruck vom Körper des Künstlers zu sehen ist. Mit der einsamen Gestalt in dem Betonkubus verarbeitete Ai Weiwei seine Zeit in chinesischer Haft und die damit verbundene Erfahrung von Isolation. Der heute 63-Jährige war 2011 nach regierungskritischen Äußerungen für 81 Tage an einem unbekannten Ort festgehalten worden.

Geschwister-Scholl-Preis für Autorin Dina Nayeri Die iranisch-amerikanische Autorin Dina Nayeri erhält den diesjährigen Geschwister-Scholl-Preis. Sie werde für ihr Buch "Der undankbare Flüchtling" ausgezeichnet, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Freitag mit. Die Auszeichnung soll am 30. November in München übergeben werden. In der Jurybegründung heißt es, Nayeris Buch erinnere an eines der wichtigsten globalen Themen unserer Zeit: die derzeit laut UNHCR-Angaben rund 80 Millionen Menschen, die sich weltweit vor bewaffneten Konflikten, Kriegen und schweren Menschenrechtsverletzungen auf der Flucht befinden. Die 41-jährige Autorin sei selbst im Kindesalter auf der Flucht gewesen, bis sie und ihre aus dem Iran stammende Familie Asyl in den USA bekamen.