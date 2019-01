Donnerstag, 3. Januar 2019

Goethe-Institut: Programm für bedrohte Künstler

Festes Programm für 2019, finanziert vom Auswärtigen Amt

Das Goethe-Institut startet ein internationales Schutzprogramm für bedrohte Kulturschaffende. Betroffene erhalten entweder in Deutschland oder in Nachbarländern des Ursprungslandes für eine mittelfristige Zeit Arbeitsmöglichkeiten, Begleitung und ein Auskommen, wie Präsident Klaus Lehmann ankündigte. Bislang habe man Künstlern in Einzelfällen individuell geholfen, etwa mit Gästezimmern in Goethe-Instituten, so Lehmann. 2019 werde daraus ein festes Programm, finanziert vom Auswärtigen Amt. Es sei eine Möglichkeit für bedrohte Kulturschaffende, schwierige und kritische Situationen zu überbrücken. "So dass sie erstmal aus dieser Gefahrensituation herausgenommen werden und dann, wenn möglicherweise etwas Gras über die Sache gewachsen ist, sie wieder in ihr Land zurückkehren können", erklärte Lehmann.