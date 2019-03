Kulturnachrichten

Mittwoch, 27. März 2019

Goethe-Institut gründet Ableger auf Mallorca Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten die Leiterin des Kulturzentrums Casa Planas und die Direktorin des Goethe-Instituts Barcelona, wie die "Mallorca Zeitung" berichtete. Das seit 2015 in Palma bestehende Zentrum Casa Planas solle zu einer "Kulturgesellschaft" des deutschen Kultur- und Sprach-Instituts werden, hieß es. Die Zusammenarbeit umfasst ein Residenzprogramm, bei dem deutsche Kreative und Intellektuelle sich für einen Aufenthalt in Casa Planas bewerben können. Das Programm wird mit 1.000 Euro bezuschusst und soll im Laufe des Jahres starten. Ebenso seien ein interdisziplinäres Kulturfestival mit mallorquinischen und deutschen Teilnehmern sowie kleinere Festivals geplant. Darüber hinaus werden wöchentlich deutsche Filme im Original mit spanischen Untertiteln gezeigt.

Karlsmedaille für Studierendennetzwerk Erasmus Die Karlsmedaille für europäische Medien geht in diesem Jahr an das Studierendennetzwerk Erasmus. In einer Zeit, in der die Stimmen gegen ein einheitliches Europa immer lauter würden, trete das Netzwerk Erasmus öffentlich für ein gemeinsames Europa ein, hieß es zur Begründung. Es brauche weltoffene und neugierige junge Menschen, die für ein einheitliches Europa und seine Werte einstehen. Der Preis wird am 23. Mai im Aachener Rathaus übergeben

Umweltpreisträgerin Inge Sielmann gestorben Die Naturschützerin Inge Sielmann, Witwe des Tierfilmers Heinz Sielmann, ist tot. Sie starb am Montag in ihrer Heimatstadt München im Alter von 88 Jahren, wie die Heinz Sielmann Stiftung am Dienstag in Duderstadt bekanntgab. Inge Sielmann hatte ihren 2006 verstorbenen Mann auf vielen Dokumentationsreisen begleitet und sich für den Umwelt- und Naturschutz engagiert. Sie war Ehrenvorsitzende der Heinz-Sielmann-Stiftung, die sie mit ihrem Mann 1994 gegründet hatte. 2017 wurde Inge Sielmann mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Sie erhielt die Ehrung für ihr Engagement um das "Grüne Band", durch das die rund 1.400 Kilometer lange ehemalige innerdeutsche Grenze für die Pflanzen- und Tierwelt erhalten werden konnte.

Bund soll zwei Bilder als NS-Raubgut zurückgeben Der Bund soll zwei Gemälde als NS-Raubgut an die Erben zurückgeben. Das hat die beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter am Dienstag in Magdeburg bekannt gegeben. Es werde eine Rückgabe der im Bundesbesitz befindlichen Werke "Ansicht des Zwingergrabens in Dresden" und "Ansicht der Karlskirche zu Wien" des als Canaletto bekannten italienischen Landschaftsmalers Bernardo Bellotto an die Erben von Max James Emden empfohlen. Eine Begründung wurde zunächst nicht veröffentlicht. Aktuell befindet sich die "Karlskirche" als Leihgabe im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und der "Zwingergraben" im Militärhistorischen Museum in Dresden.