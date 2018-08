Glückwünsche für Herta Müller zum 65. Geburtstag

Freitag, 17. August 2018

Der "Meersburger Nachlass" der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) wird in Zukunft im Westfälischen Literaturarchiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster untergebracht. Dort soll der umfangreiche Handschriftenbestand weiter erschlossen und erforscht werden. Der "Meersburger Nachlass" enthält Dokumente, die sich beim Tod der Dichterin in Meersburg am Bodensee befanden - darunter Manuskripte zu fast all ihren Werken, Familienbriefe und weitere Lebensdokumente. Seit 1967 befindet sich der Nachlass als Dauerleihgabe der "Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz" in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster.

Die Soulsängerin wurde 76 Jahre alt

Die Soulsängerin Aretha Franklin ist tot. Die "Queen of Soul" starb heute im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, teilte die Recording Academy mit, die für die Verleihung der Musikpreise Grammys zuständig ist. Franklin sei eine "unvergleichliche Künstlerin" gewesen, mit einer der "tiefgreifendsten Stimmen" der Musikbranche. Der frühere US-Präsident Bill Clinton erklärte, er und seine Frau Hillary trauerten um Franklin. Die Sängerin sei "einer der größten Schätze Amerikas" gewesen. "Mehr als 50 Jahre lang hat sie unsere Seelen berührt." Schon vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Franklin schwer erkrankt war. Freunde und Wegbegleiter wie der Sänger Stevie Wonder und der Bürgerrechtler Jesse Jackson hatten die Musikerin daraufhin in ihrem Haus in Detroit besucht. Aktivisten hatten Mahnwachen und Kirchen Andachten angekündigt. Zahlreiche Prominente schickten Genesungswünsche. Franklin wurde mit Titeln wie "Respect", "Chain of Fools" und "I Say a Little Prayer" berühmt. Für ihren von Gospel und Jazz beeinflussten Soulgesang wurde sie mit 18 Grammys ausgezeichnet. Im Februar 2017 hatte sie ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft angekündigt.