Kulturnachrichten

Donnerstag, 21. Mai 2020

Glückliche Gewinnerin ergattert Picasso für 100 Euro In Paris hat am Abend ein wertvolles Gemälde zu einem Schnäppchen-Preis den Besitzer gewechselt. Die Hilfsorganisation Care hatte eine Tombola mit 51.000 Losen zu je 100 Euro veranstaltet. Hauptpreis war das Gemälde "Stilleben" des spanischen Malers Pablo Picasso aus dem Jahr 1921. Glück bei der elektronischen Ziehung hatte eine Italienerin, die das Gewinnlos als Geschenk erhalten hatte. "Mit mehr als fünf Millionen Euro haben wir ein außerordentliches Ergebnis für eine komplizierte Aktion in komplizierten Zeiten erzielt", sagte Care-Kommunikationschefin Croce der Nachrichtenagentur AFP. Der Besitzer des Gemäldes, der Kunstsammler David Nahmad, erhält eine Million Euro, der große Rest geht nach Madagaskar, Kamerun und Marokko, um dort etwa 200.000 Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Unsichtbares in Qumran-Rollen sichtbar gemacht Vermeintlich leere Fragmente der Qumran-Rollen sind doch beschrieben. Das fand laut einem Bericht der Onlinezeitung "Times of Israel" ein Forscherteam des Londoner King's College durch Multispektralaufnahmen heraus. Die Wissenschaftler fanden auf vier Teilen der "Reed-Sammlung" hebräische oder aramäische Zeichen, die mit Ruß-Tinte geschrieben worden waren. Lesbar sei unter anderem das Wort "Schabbat". Die Fragmente sollen weiter analysiert werden. Die 1947 entdeckten Pergamentrollen zählen zu den wichtigsten archäologischen Funden des 20. Jahrhunderts. Sie enthalten 2.000 Jahre alte jüdische Texte, darunter auch Abschriften aus der Bibel.

Tabori-Preis 2020 an "Gob Squad" Der Fonds Darstellende Künste vergibt den mit 20.000 Euro dotierten Tabori-Preis in diesem Jahr an das Performance-Kollektiv "Gob Squad". Die deutsch-britische Gruppe habe die nationale wie internationale Theaterästhetik seit über 25 Jahren maßgeblich beeinflusst, heißt es in der Begründung der Jury. Zwei weitere Auszeichnungen - dotiert mit jeweils 10.000 Euro - gehen an die Regisseurin Anta Helena Recke und den Choreographen Christoph Winkler. Der Tabori-Preis ist die deutschlandweit höchst dotierte Auszeichnung für die Freien Darstellenden Künste.

Siemens-Musikstiftung vergibt zusätzliche Fördermittel Nicht trotz, sondern wegen der Pandemie, schüttet die Ernst-von-Siemens-Musikstiftung in diesem Jahr zusätzliche Fördermittel aus. Weil die Situation für viele Musiker, Ensembles, Institutionen und Studierende in Deutschland, Österreich und der Schweiz so prekär sei, würden zusätzlich 2,4 Millionen Euro freigegeben. Geplant war eigentlich ein Jahresetat von 3,6 Millionen Euro. Eingerichtet wurde eine außerreguläre Antragsfrist vom 25. Mai bis 21. Juni für Projekte, die noch in diesem Jahr beginnen können. Musikhochschulen würden die Bedürftigkeit prüfen.

Regeln für die Fortsetzung von Filmproduktionen Schauspieler, die sich beim Dreh - etwa beim Küssen - ganz nahe kommen, sollen sich wegen der Corona-Krise zuvor fünf Tage in Quarantäne begeben. Diese und mehr Empfehlungen für Filmproduktionen gab die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse heraus. Der Vorsitzende der Produzentenallianz, Alexander Thies, sagte über die Richtschnur insgesamt: "Obgleich der neue Standard erhebliche Herausforderungen für die Branche mit sich bringt, haben wir nun von autorisierter Stelle einen Handlungsrahmen an die Hand bekommen, der es ermöglicht, dass Film- und Fernsehproduktionen deutschlandweit in allen Genres neu starten oder fortgeführt werden können." Die Genossenschaft erarbeitete die Empfehlungen auf Basis der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesarbeitsministeriums. Vor der Kamera soll der direkte Kontakt zu anderen Personen auf ein Minimum reduziert werden.