Gloria Vanderbilt wird 95 Der Schmerz gehört zu ihrem Leben

Von Antje Passenheim

Die Schauspielerin, Designerin und Autorin Gloria Vanderbilt feiert 95. Geburtstag. (picture alliance / AP Images / Chris Young)

Die US-Schauspielerin Gloria Vanderbilt, Mitglied der Vanderbilt-Dynastie, feiert ihren 95. Geburtstag. Ihr Vater trank sich zu Tode, ihre Mutter war eine Partyqueen. Vor Kurzem hat Manhattans letzte große Lady Instagram entdeckt.

Ein Grundsatz hat es ihr leichter gemacht. Gloria Vanderbilt: "Ich bin immer verliebt." Und immer hat sie die Liebe geliebt. Manhattans letzte große Lady. Gloria Vanderbilt strahlt, wenn sie ihre Lover aufzählt.

"… besser als Leonardo di Caprio." Gloria Vanderbilt lacht gern. Und genießt die Schönheit der Erinnerung. Denn das, was sie erlebt hat, war oft auch Tragödie. Und das hat sie stark gemacht

Gloria Vanderbilt: "Wenn wir den Schmerz nicht kennen, kennen wir die Freude nicht. Wenn wir den Schmerz nicht kennen, dann kennen wir das Leben nicht."

Ein Teil der Vanderbilt-Dynastie

Schmerz begleitet Gloria Vanderbilts Leben wie Glamour, Reichtum, Erfolg und Skandale. Seit sie in die Vanderbilt-Dynastie geboren wird. Als Tochter des Eisenbahn-Erben Reginald Vanderbilt und seiner bildschönen Frau Gloria Morgan.

Das Entree in eine der reichsten und berühmtesten amerikanischen Familien. Doch als Gloria keine zwei Jahre ist, hat sich ihr Vater zu Tode getrunken. Sie erbt Millionen. Und vermisst menschliche Wärme. Doch ihre Mutter ist eine Partyqueen und sucht die Liebe woanders. Gloria sieht sie meist von hinten.

Vanderbilt: "Wie sie am Ende des Flurs verschwindet – oder in einem Rolls-Royce. Als wäre sie ein Schmetterling, den ich versuche zu fangen. Aber ich fange ihn nicht."

Ihr Leben lang jagt Gloria den Schmetterling. Sucht den Platz, an den sie gehört. Ihre Tante Gertrude greift ein und erkämpft sich in einem schmutzigen Prozess das Sorgerecht. Holt Gloria in den kühlen Schoß der Vanderbilts – auf ein nobles Anwesen auf Long Island. Gloria fühlt: Sie gehört nicht dazu. Bis heute:

Vanderbilt: "Sie imponieren mir. Aber ich habe nichts damit zu tun."

Das strahlend schöne Ostküsten-Girl erobert die New Yorker Szene: Streift durch Partys, wechselt ihre Freunde, wird eine Stilikone. Ihre Fotos erscheinen im Hochglanz-Magazin Harpers Bazar. Doch Gloria will nach Hollywood.

Vanderbilt: "Natürlich wollte ich Filmstars daten."

Viermal heiratet sie – zuerst mit 17. Den Hollywood-Produzenten Pat DiCicco, fast doppelt so alt wie sie. Es dauert nie lang. Eine Ehe geht zu Ende. Und die nächste beginnt. Mit Dirigent Leopold Stokowski. Mit Filmregisseur Sidney Lumet.

Vanderbilt: "Aber nur, weil eine Ehe zu Ende geht, heißt das nicht, dass sie nicht glücklich war."

Gloria hält es nirgends lang. Immer sucht sie. Studiert Kunst und Design, versucht sich im Film. Kreativität ist ihr stetiger Weg durch das chaotische Leben. Ihr Weg, etwas daraus zu machen, sagt sie. Ihre Bilder und Collagen haben Erfolg. Zweifache Mutter ist sie, als sie Ehemann Nummer vier trifft – den Schriftsteller Wyatt Emony Cooper.

Ihre Designerjeans machen Furore

Von ihm bekommt sie zwei weitere Söhne. Und endlich das Familienglück, nach dem sie sich sehnt. Doch Cooper stirbt in einer Herz-OP. Gloria stürzt sich in die Arbeit. Entwirft Porzellan und Bestecke und ein Parfum.

Mit den ersten Designerjeans macht sie Furore und Millionen. Sie entwirft ihre eigene Modelinie, schreibt nebenbei ein paar Bücher und ahnt nicht, dass die eigentliche Tragödie ihres Lebens noch vor ihr steht: Der Selbstmord ihres 23-jährigen Sohnes Carter. Direkt vor ihren Augen stürzt er sich vom Balkon ihres New Yorker Apartments.

Vanderbilt: "Er saß am Rand und hob seine Hand, um mir anzudeuten, ihm nicht näher zu kommen. Ich kniete mich hin und sagte: Carter. Und er sagte: Mach das nicht, Mama! Und er ließ sich herabhängen. Und ließ los."

Der Schmerz gehört zu ihrem Leben. Gloria Vanderbilt hat ihn akzeptiert. Und rettet sich damit.





Vanderbilt: "Als Carter gestorben ist, hat mich vor allem ein Gedanke stark gemacht: Ich will auf meinen Füßen stehen bleiben. Ich will zeigen, dass ein Mensch so etwas erleben und es überleben kann. Und ein Leben haben."

Anderson Cooper: "Es ist verblüffend", sagt ihr anderer Sohn Anderson Cooper, Star-Moderator und Reporter für den Fernsehsender CNN.

Cooper: "Obwohl sie all das durchgemacht hat, was andere sich nicht vorstellen können, ist sie weiter verletzlich und gefühlvoll geblieben. Das ist ihre größte Stärke."

Mit Andersen ist Gloria Vanderbilt eng verbunden. Täglich folgt sie auf Instagram. Auch dort wächst die Fangemeinde von Gloria Vanderbilt. Die mit 95 Jahren noch immer eine strahlend schöne Frau ist. Gemäß dem Motto, das sie stark gemacht hat.

Vanderbilt: "Ich bin immer verliebt – und ich denke, jeder sollte das sein."