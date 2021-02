Glatt und Verkehrt 2020 Ein Festival in der Nuss-Schale Moderation: Carsten Beyer

Hannah James (Sascha Osaka / Glatt&Verkehrt)

Das Festival Glatt und Verkehrt im österreichischen Krems ist eine Pilgerstätte für Fans von Folk, Roots und Jazzklängen aus der ganzen Welt. Im Sommer 2020 fanden die Konzerte unter erschwerten Bedingungen statt. Großartige Musik gab es aber trotzdem.

Glatt & Verkehrt ist ein Festival für die Experimentierfreudigen: Volksmusiker, Jazzer, Popstars und Klassiker, dazu Instrumental-Virtuosen aus aller Welt, sie treffen hier aufeinander, erarbeiten sich ein gemeinsames Programm - und treten dann mit einer Mischung aus Wagemut und Improvisationsfreude vor ihr Publikum.

Das Festival Glatt&Verkehrt 2020 In nuce in Winzer Krems (Sascha Osaka / Glatt&Verkehrt)

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 lockt das Festival jährlich Tausende Besucher in die Region - nicht zuletzt aufgrund des schönen Ambientes inmitten von Weinbergen. Im vergangenen Corona-Sommer allerdings war auch in Krems vieles anders. Ein Großteil der ursprünglich geplanten Veranstaltungen musste abgesagt werden und die Zahl der Besucher wurde drastisch reduziert. So wurde aus dem großen Sommerspaß ein Festival "in nuce" – in der Nuss-Schale.

Mit dabei waren unter anderem der junge Sänger Lou Asril, der mit seinem Space Choir zu den Shootingstars der österreichischen Soul-Szene gehört, die britische Sängerin und Akkordeonistin Hannah James und die slowakische Roma-Swingband Bashavel.

Aufzeichnung vom 22. bis 24. Juli 2020, Winzer Krems

Bashavel

Marcel Comendant, Zymbal

Stanislav Palúch, Violine

Klaudius Kováč, e-Piano

Róbert Ragan, Kontrabass

Peter Solárik, Schlagzeug

Hannah James Quartett

Hannah James, Gesang, Akkordeon, Steptanz

András Des, Perkussion

Mahan Mirarab, Gitarre

Claudia Schwab, Violine, Gesang

Lou Asril & The Space Choir

Lou Asril, Stimme, Komposition, Arrangements

Philipp Mülleder, e-Piano, Komposition, Arrangements

The Space Choir

Christina Kerschner, Sopran

Pia Denz Sopran, Arrangements

Sophie Vierbauch, Sopran

Sophia Andlinger, Alt

Jessica Frank, Alt

Xing Li, Alt

Konstantin Sieghart, Tenor

Nejc Miklosac, Tenor

Tobias Paal, Bass