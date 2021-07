Kulturnachrichten

Sonntag, 18. Juli 2021

Gläubige strömen zu Hadsch-Pilgerfahrt nach Mekka Am ersten Tag der islamischen Pilgerfahrt Hadsch sind zahlreiche Gläubige nach Mekka geströmt. Zum zweiten Mal in Folge findet sie unter Corona-Bedingungen statt. Das Saudi-Arabien erlaubte nur 60.000 geimpften Staatsbürgern zwischen 18 und 65 Jahren, die nicht an chronischen Krankheiten leiden, die Teilnahme. Sie wurden per Lotterie ausgewählt. Im drei-Stunden-Rhythmus dürfen jeweils 6-tausend Gläubige die Kaaba umrunden, das würfelförmigen Heiligtum im Zentrum der Moschee. Morgen reisen die Pilger weiter nach Mina, wo sie den Berg Arafat besteigen und sich dort zum Gebet versammeln.

Goldene Palme in Cannes geht an "Titane" Die Goldene Palme in Cannes geht in diesem Jahr an den französischen Film "Titane". Die Jury kürte das Fantasy-Drama der Französin Julia Ducournau am Samstagabend zum besten Film des diesjährigen Wettbewerbs. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Filmfestivals geht die Goldene Palme damit an eine Frau - 1993 hatte die Neuseeländerin Jane Campion für "Das Piano" die Auszeichnung erhalten. Der Preis für den besten männlichen Darsteller geht an den US-Schauspieler Caleb Landry Jones für seine Rolle als junger Mann mit Borderlinesyndrom in dem australischen Film "Nitram" über das schlimmste Massaker in der Geschichte Australiens. Als beste weibliche Darstellerin wurde die Norwegerin Renate Reinsve für ihre Rolle in "The Worst Person in the World" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier ausgezeichnet. Mit der Goldenen Ehrenpalme war bereits zu Beginn des Festivals die zweifache Oscar-Gewinnerin Jodie Foster aus den USA geehrt worden.

Festnahmen nach homophoben Angriffen in Georgien Nach den Angriffen homophober Aktivisten auf Journalisten in Georgien sind 120 Menschen festgenommen worden. Regierungschef Garibaschwili kündigte an, die Umstände würden so schnell wie möglich untersucht und die Täter angemessen bestraft. Vor rund zwei Wochen war es im Streit um eine Demonstration für die Rechte von homo-, bi- und transsexuellen Menschen zu Ausschreitungen in der Hauptstadt Tiflis gekommen. Dabei wurden auch mehrere Medienvertreter attackiert. Ein Fernsehjournalist erlag seinen Verletzungen. Die Gewaltexzesse lösten auch im Ausland Entsetzen aus.