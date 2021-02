Giuseppe Martucci: Klavierkonzert Nr. 1 Klavierkonzert á la Wagner Moderation: Stefan Lang

Der Komponist Giuseppe Martucci lebte von 1856 bis 1909 und ließ sich 1904 porträtieren. (IMAGO / Leemage)

Giuseppe Martucci war ein ausgesprochener Fan seines Zeitgenossen Richard Wagner. Er brachte Wagners Opern nach Italien. Er selbst aber komponierte im Opern-dominierten Italien lieber Instrumentalmusik, wie sein erstes Klavierkonzert - voller Wagner-Dramatik.

Italien war und ist ein Land der Oper. Auch Giuseppe Martucci war ein Mann der Oper - er dirigierte selbst und betreute zum Beispiel Wagners italienische Erstaufführung des "Tristan".

Er selbst aber komponierte nicht für die Opernbühne. Sein Kompositionsherz schlug für die Instrumentalmusik - auf der Suche nach einem sinfonischen Gegenentwurf zur Oper. Sein erstes Klavierkonzert in d-Moll beschreibt eine Station in dieser Entwicklung: noch orientiert sich das dramatische Geschehen an Opernhaftem. Doch es kommt eben ganz ohne Textbasis aus: es spricht das Publikum direkt emotional an.

Aufnahme in der Neubrandenburger Konzertkirche

Giuseppe Martucci

Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 40

Pietro Massa, Klavier

Neubrandenburger Philharmonie

Leitung: Stefan Malzew