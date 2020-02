Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Februar 2020

Gitarrist Ivan Kral ist tot Der tschechisch-amerikanische Rockgitarrist Ivan Kral ist tot. Er erlag am Sonntag im Alter von 71 Jahren einem Krebsleiden. Das bestätigte seine Lebensgefährtin. Kral spielte an der Seite von Stars wie Patti Smith, Iggy Pop und David Bowie. Gemeinsam mit Smith schrieb er unter anderem den Hit "Dancing Barefoot", der später von zahlreichen Interpreten wie U2 und Pearl Jam gecovert wurde. Kral wurde 1948 in Prag geboren. Als Teenager ging er mit seiner Familie in die USA. In New York tauchte er in den 1970er Jahren in die Punkszene ein. Später komponierte er Filmmusik und gründete mit der Band "Native" ein eigenes Trio. Nach der demokratischen Wende 1989 half Kral als Produzent, die nun von staatlicher Gängelung befreite Rockmusikszene weiterzuentwickeln. Der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek würdigte den Verstorbenen bei Twitter als einen "schüchternen Rocker", der immer bereit war zu helfen, und "wirklich feinen Kerl".

Literaturkritiker und Essayist George Steiner ist tot Der amerikanische Literaturkritiker und Essayist George Steiner ist im englischen Cambridge im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn der Deutschen Presse-Agentur. Der Literaturwissenschaftler war vor allem wegen seiner analytischen Brillanz und intellektuellen Sprachgewalt bekannt. Zu den Themen Steiners zählten neben Sprache und Literatur auch Religion, Musik, Malerei und Geschichte. Zuletzt erschien sein Buch "Grammatik der Schöpfung".

Er lebte in Cambridge und hielt bis ins hohe Alter Gastvorlesungen.

George Steiner erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen.

Kalbarczyk erhält höchsten Literaturpreis des Iran Der Islamwissenschaftler und Fachreferent der Deutschen Bischofskonferenz, Alexander Kalbarczyk, erhält den World Award for Book of the Year of Islamic Republic of Iran, den höchsten iranischen Literaturpreis. Die Auszeichnung wird dem Wissenschaftler in Teheran von Präsident Hassan Rohani verliehen. Kalbarczyk erhält die Ehrung für seine Dissertation über die Rezeption der griechischen Logik in der islamischen Philosophie.