Kulturnachrichten

Mittwoch, 7. Oktober 2020

Gitarrist Eddie Van Halen gestorben Der niederländisch-US-amerikanische Rockmusiker und Gitarrist Eddie Van Halen ist tot. Der 65-Jährige starb am Dienstag an Krebs, schrieb sein Sohn Wolfgang auf Twitter. Eddie van Halen gründete in den 1970er-Jahren zusammen mit seinem Bruder und Schlagzeuger Alex die Hard-Rock-Band Van Halen. Ihre Alben "Van Halen" und "1984" sowie die Songs "Runnin’ with the Devil" und "Jump" gelten als Meilensteine der Rock'n'Roll-Geschichte. In einer Liste der besten Gitarristen des Musikmagazins Rollin Stone belegt Eddie Van Halen Rang acht.

Anja Kampmann im Rennen um National Book Award Die deutsche Schriftstellerin Anja Kampmann ist mit ihrem Debütroman "Wie hoch die Wasser steigen" weiter im Rennen um den National Book Award - einem der renommiertesten Literaturpreise der USA. Das Werk ist eines von vier weiteren, die es in der Kategorie der übersetzten Bücher auf die sogenannte Short List geschafft haben, wie die National Book Foundation mitteilte. Ins Englische übersetzt wurde Kampmanns 2018 erschienener Roman von Anne Posten. Mitbewerberinnen der Deutschen in der Übersetzungskategorie sind Jonas Hassen Khemiri mit "The Family Clause", die Japanerin Yu Miri mit "Tokyo Ueno Station", die Kolumbianerin Pilar Quintana mit "Hündin" und die Palästinenserin Adania Shibli mit "Minor Detail". Die Gewinner der National Book Awards werden am 18. November bekannt gegeben.

SRF kündigt Millionen-Sparpaket an Die Auswirkungen der Corona-Krise verstärken den Spardruck beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, SRF, in der Schweiz. Der Sender kündigte einen millionenschweren Sparplan an. Unter anderem soll eine der renommiertesten Kultursendungen, "52 beste Bücher", wegfallen. In der seit dreissig Jahren bestehenden Sendung werden jede Woche literarische Neuerscheinungen besprochen, meist in fast einstündigen Gesprächen mit den Autorinnen und Autoren. Vom SRF hieß es ohne Details zu nennen, künftig solle es ein ganzheitlich neu aufgestelltes Literaturangebot geben. Gespart wird auch in weiteren Bereichen - etwa Religion. Im Fernsehen soll es unter anderem weniger Neuproduktionen geben. Von den 2300 Vollzeitstellen sollen mehr als 200 wegfallen. Das Gesamtbudget muss um 12 Prozent gekürzt werden.

Frühkeltische Prunkgrabkammer geborgen Eine frühkeltische Prunkgrabkammer aus dem sechsten Jahrhundert vor Christus ist in Baden-Württemberg geborgen worden. Zwei Kräne hoben einen 80 Tonnen schweren Block aus dem Boden. Auf einem Tieflader soll die komplette Holzgrabkammer in ein Labor des Landesamts für Denkmalpflege nach Ludwigsburg gebracht werden. Dort soll sie in den nächsten Jahren untersucht werden. Das Grab war bei Ausgrabungen auf einem Acker nahe der Heuneburg bei Herbertingen im Süden des Landes gefunden worden. Wertvolle Grabbeigaben aus Gold und Bernstein lassen laut Archäologen erahnen, dass eine bedeutende Persönlichkeit bestattet worden ist.

Europäischer Filmpreis bekommt eine neue Kategorie Der Europäische Filmpreis wird künftig in einer weiteren Kategorie vergeben. Die neue Auszeichnung für "innovatives Storytelling" geht an den Regisseur Mark Cousins für sein Projekt "Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema". Damit werde einer "bahnbrechenden Dokumentarfilmproduktion" Tribut gezollt, teilte die Europäische Filmakademie (EFA) in Berlin mit. Sie sprach von "einer 14-stündigen Odyssee, die dem Zuschauer viele erstaunliche, aber oft übersehene Autorinnen des Kinos vorstellt". Der Europäische Filmpreis soll im Dezember verliehen werden.