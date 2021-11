Kulturnachrichten

Freitag, 12. November 2021

Gilberto Gil in brasilianische Akademie aufgenommen Der brasilianische Musiker, Komponist und ehemalige Kulturminister Gilberto Gil hat einen Platz in der Academia Brasileira de Letras bekommen. "Gilberto Gil übersetzt den Dialog zwischen gelehrter und populärer Kultur", sagte der Präsident der ABL Marco Lucchesi, zur Begründung. Die Academia Brasileira de Letras wurde im Jahr 1897 nach dem Vorbild der französischen Gelehrtengesellschaft Academie Française gegründet. Sie ist die höchste Instanz für das brasilianische Portugiesisch und fungiert als Hüterin der brasilianischen Literatur. Der 79-jährige Gilberto Gil, der auch Bücher geschrieben hat, gilt als einer der Väter des Tropicalismo und hat Dutzende Platten aufgenommen. Viele seiner Songs wurden in Brasilien Hymnen. Wegen seiner sozialkritischen Texte wurde der spätere Grammypreisträger 1968 während der Militärdiktatur verhaftet. Er ging nach London ins Exil. Von 2003 bis 2008 war Gilberto Gil Kulturminister Brasiliens und nutzte die Politik, um Werbung für die Kultur seines Landes zu machen. Legendär ist etwa sein Auftritt zusammen mit dem damaligen Generalsekretär Kofi Annan in der UN-Generalversammlung, wo er "Toda Menina Baiana" sang.

Moody-Blues-Drummer Edge gestorben Graeme Edge, Schlagzeuger und Mitgründer der britischen Gruppe Moody Blues, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilte Sänger Justin Hayward auf der Webseite der Band mit. Er würdigte Edge als das Rückgrat der Band, die mit "Nights In White Satin" einen Klassiker der Rockmusik geschaffen hatte. Die Moody Blues wurden 1964 gegründet. In der ersten Besetzung mit Sänger Danny Laine waren sie noch stark R&B-orientiert; ihr Hit aus dieser frühen Phase war "Go Now". Edge schrieb für die psychedelisch angehauchten Alben bis 1974 zahlreiche Texte, darunter ihren größten Hit: "Nights In White Satin". 2018 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Caillebotte-Gemälde erzielt Rekordpreis Das Werk "Junger Mann am Fenster" des französischen Impressionisten Gustave Caillebotte (1848-1894) ist für den Rekordpreis von 53 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) versteigert worden. Erstanden wurde das Gemälde auf einer Auktion von Christie's in New York am Donnerstagabend vom Getty Museum in Los Angeles. Es sei ein "Meisterwerk des modernen urbanen Realismus des 19. Jahrhunderts", so das Museum. Der bisherige Höchstpreis für ein Werk des Künstlers lag bei 22 Millionen Dollar für das Gemälde "Paar beim Spaziergang", das von Christie's 2019 in London versteigert worden war. Insgesamt wurden auf der Auktion im Rockefeller Center 23 Werke von impressionistischen Künstlern wie Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir und Berthe Morisot für insgesamt 332 Millionen Dollar verkauft.

Opfer-Zahl nach Massenpanik bei Musikfestival steigt Nach der Massenpanik bei einem Musikfestival in Houston im US-Bundesstaat Texas ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen. Eine 22 Jahre alte Studentin, die seit einer Woche im Koma lag, erlag am Donnerstag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Diese hatte sie bei der Unruhe erlitten, die am vergangenen Freitag während eines Auftritts von Rapper Travis Scott beim Festival Astroworld vor der Bühne entstanden war. Auch ein neunjähriger Junge liegt noch im Koma. Hunderte weitere Menschen wurden bei der Massenpanik verletzt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern noch an. Gegen die Rapper Travis Scott und Drake wurden wegen "Anstiftung" zum Chaos mehrere Klagen eingereicht.

Bayerische Buchpreise vergeben Die Berliner Autorin Emine Sevgi Özdamar ist in München mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Die Schriftstellerin erhielt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Kategorie Belletristik für ihren Roman "Ein von Schatten begrenzter Raum". Das Buch erzählt von einer Künstlerin und Schauspielerin, die nach dem Militärputsch 1971 aus der Türkei nach West-Berlin flieht und sich dort ein neues Leben aufbaut. Der Buchpreis im Bereich Sachbuch ging an Helge Hesse für "Die Welt neu beginnen" über die technischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen im ausgehenden 18. Jahrhundert. Bestseller-Autor Frank Schätzing erhielt den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Schätzing gelinge es, Wissenschaft und Science-Fiction dramaturgisch so zu verbinden, dass die Leser jede Seite geradezu verschlingen. Zugleich sei er eine spannende Persönlichkeit, die sich nicht scheue, klar Position zu beziehen, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Vorfeld erklärt, der an der Verleihung allerdings nicht teilnahm.

Literaturpreis Buxtehuder Bulle an US-Autoren verliehen Die US-amerikanischen Autoren Alan Gratz und Wendelin Van Draanen haben den Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle erhalten. Gratz bekam den diesjährigen Preis für seinen Roman "Vor uns das Meer". Van Draanen wurde die Auszeichnung bereits 2020 für ihr Buch "Acht Wochen Wüste" zuerkannt. Die Verleihung war im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen. Neben einem Preisgeld von 5.000 Euro erhalten die Gewinner eine Stahlplastik in Form eines Bullen. Der Preis gilt als bundesweit renommierter Literaturpreis. Ziel des Buxtehuder Bullen ist es nach Angaben der Stadt, Jugendliche für das Lesen zu begeistern und die Verbreitung guter Jugendbücher zu fördern. Die Jury ist mit elf Jugendlichen und elf Erwachsenen aus ganz Deutschland besetzt, die jedes Jahr im Losverfahren neu bestimmt werden.

Volleyball aus Hanks-Film "Cast Away" versteigert In "Cast Away - Verschollen" wird ein Volleyball für Tom Hanks auf einer einsamen Insel zum engen Freund - nun ist das Requisit für knapp 270.000 Euro versteigert worden, wie das Auktionshaus Prop Store in London mitteilte. In dem Film redet der Hauptdarsteller während seines jahrelangen Aufenthalts immer wieder mit "Wilson", wie der Ball nach dem Hersteller genannt wird, um bei klarem Verstand zu bleiben. Hanks erhielt für seine Rolle einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Insgesamt kamen bei Prop House mehr als 1.100 Filmrequisiten unter den Hammer. Der Anzug, den Will Ferrell in "Buddy - Der Weihnachtself" trug, brachte umgerechnet 205.000 Euro ein, fast zehn Mal so viel wie erwartet.

Sotheby`s hält Auktion nur in Kryptowährung ab Sotheby's will bei der Versteigerung von zwei Bildern des britischen Streetart-Künstlers Banksy ausschließlich die Kryptowährung Ether akzeptieren. "Der Paradigmenwechsel markiert das erste Mal, dass eine Kryptowährung als Standardwährung für echte Gebote auf physische Kunstwerke verwendet wird", teilte das Auktionshaus in New York mit. Die Versteigerung von "Trolley Hunters" und "Love Is In The Air" aus dem Jahr 2006 dürfte am 18. November den Gegenwert von Millionen US-Dollar einbringen. Sotheby's hatte erstmals Mitte Mai Kryptowährungen als eine Möglichkeit für die Bezahlung eines ersteigerten Kunstwerks erlaubt. Ether ist neben Bitcoin eine der bekanntesten Digitalwährungen.

Menschenrechtsorganisation Memorial droht das Aus Russlands bekanntester Menschenrechtsorganisation Memorial droht die Schließung. Über einen "Liquidierungsantrag" der Generalstaatsanwaltschaft entscheide das oberste Gericht am 25. November, teilte die Justiz in Moskau mit. Die 1987 gegründete Gesellschaft Memorial sprach von einer politischen Entscheidung ohne Rechtsgrundlage. Ziel sei die Zerstörung einer Organisation, die sich mit der Geschichte politischer Repressionen und mit dem Schutz der Menschenrechte befasse. Menschenrechtler beklagen zunehmende autoritäre Tendenzen und die Verfolgung Andersdenkender in Russland. Die russische Justiz wirft Memorial wiederholte Verstöße gegen das Gesetz über ausländische Agenten vor. Die Organisation ist mehrfach zu Geldstrafen verurteilt worden, weil sie sich selbst nicht als ausländischer Agent bezeichnet. Das Gesetz sieht vor, dass Empfänger von Zahlungen aus dem Ausland als Agenten bezeichnet werden können.

Konzert-Sabotage von Impfkritikern? In der Schweiz haben sich Gratiskonzerte im Rahmen einer Impfaktion als Flop erwiesen. Zu den Auftritten in Lausanne und Sitten kamen nur wenige Dutzend Menschen statt der erwarteten und zugelassenen 500 Besucherinnen und Besucher. Dabei waren sämtliche Tickets schnell vergriffen. Die Musikerinnen und Musiker bezichtigten Impfgegner der Sabotage. Sie hatten in einschlägigen Chatgruppen dazu aufgerufen, sich die Gratistickets zu bestellen und dann fernzubleiben. Der Rapper Stress übte in der Zeitung "Blick" Kritik. Er sagte wörtlich: "Diese Leute sprechen von Freiheitsentzug und nehmen anderen die Freiheit weg." Aufgetreten sind unter anderen auch Stefanie Heinzmann und Kunz.

Gratulationen an Dostojewski Zum 200. Geburtstag von Fjodor Dostojewski eröffnet in Moskau nach einer Restaurierung ein Museum in jener Wohnung, in der Dostojewski seine Kindheit verbracht hatte. Als Ehrengast dazu war Kremlchef Putin geladen. Auch in Deutschland wird des Schriftstellers gedacht - in den Feuilletons, aber auch in Dresden, wo Sachsens Ministerpräsident Kretschmer den russischen Botschafter Netschajew traf. Der Schrifsteller Wladimir Kaminer erinnerte im Deutschlandfunk Kultur daran, dass Dostojewski auch an den westlichen Bühnen einer der meist-inszenierten Autoren überhaupt sei - und das, obwohl er nie ein Theaterstück geschrieben habe.