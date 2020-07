Ghost-Festival der Spannungen:Künstler Romantische Kammermusik in der Kirche

Moderation: Stefan Lang, Gast: Lars Vogt

Das sogenannte Rotlicht markiert den Musikern, wann die Mikrofone mitlaufen. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Nach der Absage kam die Zusage: das Kammermusik-Festival "Spannungen" zog von Heimbach nach Berlin für ein Radio-Festival um. Die eingeladenen Künstler spielten ihre Lieblingswerke. Heute Abend stellen wir Highlights der Abende vor, mit Schwerpunkt Brahms.

Nach der Absage des renommierten Kammermusikfestes "Spannungen" holt der Rundfunk das Festivalprogramm vor die Mikrofone in Berlin.

Für jeweils eine Juni-Woche im Jahr ist das Städtchen Heimbach in der Eifel das Zentrum für Kammermusik in Deutschland. Seit 1998 bietet dort das Kammermusikfest "Spannungen" eine Bühne für herausragende Interpretinnen und Interpreten. Der Name des Festivals speist sich aus dem außergewöhnlichen Veranstaltungsort.

In diesem Jahr verwaist: Blick auf das Wasserkraftwerk Heimbach in der Eifel, das seit 1904 Strom produziert. (picture alliance / dpa / Roland Scheidemann)

Der befindet sich einem historischen Kraftwerk aus der Jugendstil-Zeit. Spannungen durch Wasserkraft gewonnen. Traditionell werden für das Festival einige der großen Turbinen zur Seite geräumt, um dort musikalischen Spannungen Platz zu machen.

Alles andere als steif

Das Musiktreffen lebt vom Freundeskreis des Festivalleiters Lars Vogt. Seine Bekannten kommen zu öffentlichen Proben, man spielt in lockerer Kleidung, das Publikum kennt sich und die Künstler - alles offen und freundschaftlich im Umgang - Kinder wirbeln durcheinander.

Nachdem das Festival abgesagt werden musste, holte unsere Schwesterwelle Deutschlandfunk die Künstlerinnen und Künstler nach Berlin, in die Jesus-Christus-Kirche, um eine Woche "Ghost-Festival der Spannungen:Künstler" zu gestalten.

Pianist Alexander Schimpf und Klarinettistin Sharon Kam kommen sich für ein Foto mit Masken kurzzeitig nahe. (Gregor Bühl)

Heute präsentieren wir Ausschnitte aus den verschiedenen Abenden. Lars Vogt blickt zurück auf eine Woche, die aufregend und ganz anders war. Die Freude, sich trotzdem zu sehen und gemeinsam Musik zu spielen, war enorm. Musikalisch glich es einem Wunschkonzert: was kann wer spielen?

Lars Vogt (Klavier) und Antje Weithaas (Violine) spielen beim "Ghost Festival der Spannungen:Künstler". (Deutschlandradio / Christoph Schmitz)

Womit fühlen sich die Künstler ohne großes Proben, nur durch großes Vertrauen untereinander, so wohl, dass sie sich den unerbittlichen Mikrofonen anvertrauten?

Wenn Sie Lust auf mehr "spannende Konzertmomente" haben, dann können Sie in unserem Musikportal zurzeit alle Konzerte der Reihe vollständig genießen.

Johannes Brahms

Klavierquartett A-Dur op. 26

1. Satz: Allegro non troppo

Lars Vogt, Klavier

Christian Tetzlaff, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Peter Eötvös:

A Call, für Violine solo

Elisabeth Kufferath, Violine

Johannes Brahms

Quintett für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello h-Moll op. 115

3. Satz: Presto

Sharon Kam, Klarinette

Isabelle Faust und Vilde Frang, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Julian Steckel, Violoncello

Richard Strauss

Enoch Arden, Melodram op. 38

Auszug

Isabelle Vogt, Rezitation

Lars Vogt, Klavier

Gideon Klein

Streichtrio

Florian Donderer, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Leoš Janáček

"Pohadka" (Märchen)

Drei Stücke für Violoncello und Klavier

Gustav Rivinius, Violoncello

Lars Vogt, Klavier

Antonin Dvorák

Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncello Es-Dur op. 97

4. Satz: Finale. Allegro giusto

Vilde Frang und Christian Tetzlaff, Violine

Florian Donderer und Elisabeth Kufferath, Viola

Gustav Rivinius, Violoncello