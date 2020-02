Gewalt in Partnerschaften "Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert"

Moderation: Caro Korneli

Lea wird Opfer häuslicher Gewalt, sammelt all ihren Mut und trennt sich. Heute ist sie zu Gast im Plus-Eins-Podcast. (Eyeem / Kolapatha Saengbanchong)

Drei Geschichten und ein Gast: Lea wird Opfer häuslicher Gewalt, sammelt all ihren Mut und trennt sich. Niklas hat eine Behinderung und will Rockstar werden. Und Caros Mutter weiß, wie man als Großstädterin aufs Land zieht und dort gut ankommt.

In dieser Ausgabe von "Plus Eins" geht es um Menschen, die mutige Entscheidungen treffen - und um die Frage, wieso das manchmal ziemlich schwer ist.

Lea Sauer ist Feministin, hat ihren ersten eigenen Job und lebt in Paris. Als sie sich in einen Kindheitsfreund verliebt, ist zunächst alles total romantisch. Die beiden fassen schnell tiefes Vertrauen zueinander, da sie sich schon so lange kennen.

Bis ihr Freund anfängt, sich über Lappalien aufzuregen und Lea zu beschuldigen, sie sei eine aggressive Emanze. Selbst als ihr Freund sie schlägt, trennt Lea sich nicht sofort. In der langen Geschichte von "Plus Eins" erzählt sie, warum sie nie gedacht hätte, dass ihr so etwas passiert - und wie sie es dann doch geschafft hat, sich zu trennen.

Außerdem geht es um Gesa Ufer und ihren Sohn. Niklas ist 15, hat eine Behinderung und möchte Rockstar werden. In ihrer neuen Serie All-Inclusive erzählt Gesa von ihrer Suche nach Menschen, die Mut machen.

Caro Korneli hat zudem noch einen echten Premium-Gast: ihre Mutter. Die hat einen Tipp für alle, die noch nicht so mutig sind, große Entscheidungen zu treffen: Wirf deine Schuhe über den Fluss, dann musst du hinterher schwimmen. Sie weiß auch, wie man von der Stadt aufs Land zieht und kann ein paar praktische Ratschläge geben, wie man dort als Großstädterin gut ankommt.