Samstag, 26. Dezember 2020

GEW fordert frühere Ansage zum Schulbetrieb

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert rasche Klarheit darüber, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. Es sei abzusehen, dass die Lockdown-Maßnahmen verlängert werden müssten, sagte Gewerkschafts-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb bräuchten Lehrer, Schüler und Eltern frühzeitige Informationen über das, was komme. Tepe empfiehlt, die Schulen auf Wechselunterricht umzustellen. Zudem sollten Prüfungen und Tests, die der Gewerkschafts-Vorsitzenden zufolge nicht viel mehr als soziale Ungleichheiten widerspiegeln, ausgesetzt werden. Statt am sogenannten Stoff festzuhalten, sollte sich nach Tepes Vorstellung der Unterricht an lange beschlossenen Bildungsstandards orientieren, die neue Lehr- und Lernformen ermöglichten.