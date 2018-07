Über 80 Prozent der Gewaltstraftaten in Deutschland werden von Männern begangen. Frauen tauchen vor allem als Opfer in der Statistik auf. Alles eine Frage der gesellschaftlichen Prägung? Oder spielen auch genetische Voraussetzungen auch eine Rolle? Mehr

Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Wie weit darf ein Arzt also gehen, der einen schwerkranken Patienten betreut, der nur noch einen Wunsch hat: nämlich zu sterben. Ein Strafverfahren in Berlin wirft diese Frage erneut auf.