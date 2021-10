Kulturnachrichten

Samstag, 2. Oktober 2021

Gestohlenes Klimt-Gemälde wird nach 23 Jahren wieder gezeigt Das Gemälde "Bildnis einer Frau" von Gustav Klimt wird 23 Jahre nach seinem Raub aus einem italienischen Museum ab Ende Oktober erstmalig wieder ausgestellt. Das Werk wird zusammen mit anderen Bildern, Skulpturen und Zeichnungen des österreichischen Malers ab dem 27. Oktober fünf Monate lang im Museo di Roma zu sehen sein, wie die Ausstellungsmacher bekanntgaben. Anschließend soll es in einer anderen Ausstellung in der norditalienischen Stadt Piacenza gezeigt werden. Das "Bildnis einer Frau" war 1997 aus dem Museum Ricci Oddi in Piacenza gestohlen worden. Im Dezember 2020 tauchte es plötzlich wieder auf, als ein Gärtner des Museums Efeu entfernte und eine schmale Tür in einer Wand bemerkte. Dahinter lag eingewickelt in einer Plastiktüte das Bild, das später als das gestohlene Klimt-Gemälde identifiziert wurde.

Der Deutsche Filmpreis geht an "Ich bin dein Mensch" Die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin Maria Schrader hat die Goldene Lola für den besten Spielfilm gewonnen. Das gab die Deutsche Filmakademie am Abend in Berlin bekannt. Für ihre Rolle in diesem Film wurde Maren Eggert als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Bei den Männern ging der Preis an Oliver Masucci. Er wurde für seine Rolle in "Enfant terrible" geehrt, darin spielt er den Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Bester Dokumentarfilm ist "Herr Bachmann und seine Klasse". Das Filmteam um Regisseurin Maria Speth hat dafür über längere Zeit eine Schulklasse im hessischen Stadtallendorf begleitet.

Brandenburg will die Kultur auf dem Land fördern Brandenburg will mit einem neuen Förderprogramm die Kultur in den ländlichen Regionen des Landes stärken. Kulturministerin Schüle hat am Freitag zum Start acht ausgewählte regionale Projekte präsentiert. Das Land stellt dafür in den kommenden drei Jahren insgesamt 3,25 Millionen Euro bereit. Die acht sogenannten "kulturellen Ankerpunkte" erhalten bis Ende 2024 jeweils jährlich 100.000 bis 150.000 Euro. Das Land übernimmt 80 Prozent der Projektkosten. Die Co-Finanzierung von 20 Prozent kann von der kommunalen Seite, aber auch von Dritten erbracht werden. Damit gehe Brandenburg bundesweit neue Wege, sagte Schüle. Statt kurzfristiger Projektförderungen werde eine Planungssicherheit über drei Jahre garantiert.

Bayerischer Fernsehpreis für Michaela May Die Schauspielerin Michaela May erhält dieses Jahr den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten zum 33. Bayerischen Fernsehpreis. Regierungschef Markus Söder (CSU) würdige damit die prägenden Leistungen Mays im bayerischen und deutschen Fernsehen, teilte die Staatskanzlei mit. Seit den 1960er Jahren mache der Publikumsliebling mit seiner großen Bandbreite an schauspielerischen Fähigkeiten "Filme und Serien immer zu einem TV-Event". Söder übergab die Auszeichnung am Freitag laut Mitteilung persönlich an May. Die Schauspielerin ist vor allem durch die Serien "Münchner Geschichten", "Monaco Franze" und "Kir Royal" bekannt. Außerdem war sie in 17 Folgen als Ermittlerin im Münchner "Polizeiruf 110" zu sehen.

Zwölfjährige gewinnt Vorlesewettbewerb 2021 Die zwölfjährige Lucie Mathias vom Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach hat den 62. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen. Deutschlands beste Vorleserin 2021 überzeugte die Jury im Bundesfinale mit einer dreiminütigen Lesung aus dem Buch "Bleistiftherz" von Elin Hansson, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitteilte. Am Finale nahmen die 16 Erstplatzierten der Landeswettbewerbe teil. Die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs, sagte, regelmäßiges Lesen und Vorlesen könne bestärken, mitfühlend mit anderen Menschen umzugehen. "Schließlich sind Figuren in Kinder- und Jugendbüchern vielfältig und haben unterschiedliche Bedürfnisse." In diesem Jahr hatten sich trotz Pandemie bundesweit rund 400.000 Schülerinnen und Schüler am Vorlesewettbewerb beteiligt.