Sachbuch "Fluch des Imperiums"

Wie Russland ein euro-asiatisches Kanada werden kann

09:59 Minuten Als Studie "von mittlerer historischer Tiefe" bezeichnet Martin Schulze Wessel sein Buch "Der Fluch des Imperiums - Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte". © Deutschlandradio / Verlag C.H.Beck

Weyh, Florian Felix · 15. April 2023, 11:09 Uhr

Russland befindet sich in einer für seine Nachbarn gefährlichen imperialen Kontinuität: Das stellt Historiker Martin Schulze Wessel fest. In seinem Buch formuliert er auch eine positive Vision für die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine.