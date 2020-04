Gesellschaft für Umbau der Kölner-Dom-Umgebung

Dienstag, 7. April 2020

Die britische Schauspielerin Honor Blackman, die in den 60er Jahren durch ihre Rolle der "Pussy Galore" in dem James-Bond-Film "Goldfinger" weltbekannt wurde, ist tot. Sie starb nach Angaben ihrer Familie im Alter von 94 Jahren eines natürlichen Todes. 1964 hatte Blackman an der Seite von Bond-Darsteller Sean Connery die Pilotin Pussy Galore gespielt, die zunächst für den Schurken Goldfinger (Gert Fröbe) arbeitet, sich dann aber auf die Seite von 007 schlägt. Zuvor war sie einem breiteren Publikum durch die britische TV-Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" bekannt geworden, in der sie neben Patrick Macnee spielte. Weitere Rollen hatte sie in Theater-Produktion wie "My Fair Lady" oder "Cabaret".

Popstar Lady Gaga hat gemeinsam mit der Organisation Global Citizen 35 Millionen Dollar (32 Millionen Euro) für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gesammelt. Das Geld sei in sieben Tagen zusammengekommen und werde an die Weltgesundheitsorganisation gehen, erklärte die Sängerin. Mit anderen Stars wie Elton John, David Beckham und Chris Martin werde es am 18. April außerdem eine US-Fernsehsendung namens "One World: Together At Home" geben, die auch online gestreamt werde. Weitere Gäste seien Paul McCartney, Stevie Wonder und Billie Eilish. Bei der Veranstaltung sollten aber keine Spenden gesammelt werden, sagte Lady Gaga: "Packt eure Geldbörsen weg, lehnt euch zurück und genießt die Show, die ihr alle verdient."