Kulturnachrichten

Donnerstag, 27. Mai 2021

Die Primaballerina Carla Fracci ist tot Die italienische Primaballerina Carla Fracci ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Berühmt ist sie bis heute für ihre Darstellung in den klassisch romantischen Balletten wie Giselle, Les Sylphides und Schwanensee. Sie tanzte mit den größten Tänzern ihrer Zeit, darunter Rudolf Nurejev, Vladimir Vasiliev und Mikhail Baryshnikov. Ab 1958 war Fracci Primaballerina an der Mailänder Scala, war aber auch Gast in internationalen Kompanien wie dem Royal Ballet London, beim Stuttgarter Ballett und beim American Ballet Theater. Bekannt ist ihre Rolle als Giselle mit Erik Bruhn als Partner in der gleichnamigen Ballettverfilmung. Nach ihrer aktiven Laufbahn war Charla Fracci von 1990 bis 1991 Direktorin des Balletts Neapel, von 1995 bis 1997 Ballettchefin in Verona.

Gesellschaft für deutsche Sprache unterstützt Gendern Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat sich für eine sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter ausgesprochen, wenn sie verständlich, lesbar und regelkonform ist. In einer Mitteilung empfiehlt die GfdS Paarformeln, wie Bürgerinnen und Bürger, Klammer- oder Schrägstrichschreibungen wie Mitarbeiter/innen, Partizip- oder Ersatzformen wie Studierende. Von Formulierungen, die den Regeln von Verständlichkeit, Les- und Vorlesbarkeit sowie Eindeutigkeit und Rechtssicherheit widersprechen oder die zu grammatikalisch oder orthografisch fehlerhaften Formen führen, rät die GfdS ab. Kritisch stehe man auch dem Gendersternchen gegenüber. In einer Umfrage hatten sich zwei Drittel der Deutschen am Wochenende gegen das Gendern ausgesprochen.

"School of Rock"-Kinderstar Kevin Clark ist tot Der US-Schauspieler Kevin Clark ist im Alter von 32 Jahren bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde er in Chicago von einem Auto angefahren. Er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Clark wurde vor allem durch seine Rolle in der US-Komödie "School of Rock" bekannt. Er spielte darin an der Seite von Jack Black den jungen Schlagzeuger Freddy "Spazzy McGee". Nach dem Filmdreh wandte sich Clark wieder der Musik zu, seine aktuelle Band hieß "Jessie Bess and the Intentions".

US-Anwalt verklagt Netflix wegen Serie über Epstein US-Staranwalt Alan Dershowitz hat den Streamingdienst Netflix auf umgerechnet 65,6 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Netflix habe ihn in der Serie "Filthy Rich" ("Stinkreich") über den Sexualverbrecher Jeffrey Epstein in die Irre geführt und verleumdet, hieß es in einer Klage, die Dershowitz in Miami einreichte. Die Aussage eines Epstein-Opfers, er habe mit ihr geschlafen, sei falsch. Netflix habe dies gewusst, die Behauptung der Frau aber trotzdem gesendet. Der Streamingdienst nannte die Klage unbegründet. Der Millionär Epstein hatte sich 2019 im Gefängnis das Leben genommen. Ihm wurde vorgeworfen, Dutzende minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben.

Kinderbuch-Autor Eric Carle gestorben Der US-Kinderbuchautor und -illustrator Eric Carle ist tot. Der Schöpfer des Kinderbuchklassikers "Die kleine Raupe Nimmersatt" starb bereits am Sonntag im Alter von 91 Jahren, wie es in einer Erklärung auf Carles offiziellem Instagram-Kanal hieß. Sein bekanntestes Werk, das Bilderbuch über die "kleine Raupe Nimmersatt" erschien erstmals 1969 und erzielte auch in Deutschland hohe Auflagen. Darin frisst sich eine Raupe durch viele verschiedene Nahrungsmittel, bevor sie sich verpuppt und schließlich zu einem Schmetterling wird. Insgesamt veröffentlichte Carle mehr als 100 Bücher, die in rund 70 Sprachen übersetzt wurden. Der Sohn deutscher Auswanderer wurde in den USA geboren, kehrte aber in den 1930er Jahren als Kind mit seinen Eltern nach Deutschland zurück, wo er während des Nationalsozialismus aufwuchs. 1953 zog er wieder in die USA.

Deutscher Hörbuchpreis für Schwarz und Fehling Die Schauspieler Elisabeth Schwarz und Alexander Fehling haben den Deutschen Hörbuchpreis als beste Interpreten erhalten. Schwarz gewann die Auszeichnung für ihre Interpretation des Buches "Anne-Marie die Schönheit" von Yasmina Reza. Fehling wurde für seine Lesung des autobiografischen Auschwitz-Berichts "Ist das ein Mensch?" von Primo Levi geehrt. Weitere Hörbuchpreise gingen an den Regisseur Klaus Buhlert, der mit "Die Enden der Parabel" in der Kategorie "Bestes Hörspiel" gewann, und den Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann, der mit "Einsiedeln" in der Rubrik Unterhaltung überzeugte. Die Kinderjury wählte den das von Sprecherin Birte Schnöink gelesene Hörbuch "Der Junge aus der letzten Reihe" von Onjali K. Raúf zum Besten Kinderhörbuch.

Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen Zur Eröffnung der Sonderausgabe des Literaturfestivals "Leipzig liest extra" ist am Mittwochabend der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen worden. Ausgezeichnet wurden die Preisträger der Jahre 2020 und 2021, László F. Földényi und Johny Pitts. Mit der doppelten Preisverleihung in der Nikolaikirche wurde auch die Ehrung aus dem Vorjahr nachgeholt, die wegen der damals sehr kurzfristigen Absage der Leipziger Buchmesse zunächst ausgefallen war. Der ungarische Essayist und Übersetzer Földényi wurde für sein Werk "Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften" geehrt. Dem britischen Journalisten und Fotografen Johny Pitts wurde der Preis für sein Buch "Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa" zugesprochen - ein Werk, das laut Jury den harten Alltag der schwarzen Diaspora in Europa nachzeichnet.

Autoren Steinhöfel und Nilsson ausgezeichnet Der Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel hat am Mittwoch in Hamburg für sein Buch "Rico, Oskar und das Mistverständnis" den Kinder- und Jugendbuchpreis Luchs 2020 erhalten. Steinhöfel sei ein einfühlsamer und gleichzeitig widerspenstiger Autor. Er habe mit seinen "Rico, Oskar"-Büchern moderne Klassiker geschaffen, und der Welt zwei einzigartige Helden geschenkt, urteilte die Jury. Den Luchs 2019 erhielten die schwedische Autorin Frida Nilsson sowie die Übersetzerin Friederike Buchinger für das Kinderbuch "Sasja und das Reich jenseits des Meeres". Aufgrund der pandemiebedingt entfallenen Preisverleihung im vergangenen Jahr gab es dieses Jahr eine Doppelpreisverleihung. Die Preise, die von der "Zeit" und Radio Bremen vergeben werden, sind mit jeweils 8000 Euro dotiert.