Kulturnachrichten

Samstag, 9. Oktober 2021

Geschwister-Scholl-Preis für US-Comic-Autor Joe Sacco Der Geschwister-Scholl-Literaturpreis geht in diesem Jahr erstmals an einen Comic-Autor. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung erhält 2021 der US-Autor Joe Sacco für sein Buch "Wir gehören dem Land", teilten die Stadt München und der bayerische Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die den Preis gemeinsam alljährlich vergeben, am Freitag mit. In dem Buch wird die Weltsicht der Dene, eines Volks von Ureinwohnern in Kanada, thematisiert. Der Preis solle ein Buch jüngeren Datums auszeichnen, das von geistiger Unabhängigkeit zeuge und geeignet sei, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern und dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse zu geben, heißt es in der Mitteilung. Der Geschwister-Scholl-Preis wird seit 1980 vergeben.

Preise beim Hamburger Filmfest verliehen Beim Hamburger Filmfest ist "Niemand ist bei den Kälbern" von Sabrina Sarabi als beste deutsche Kinoproduktion ausgezeichnet worden. Den mit 25.000 Euro dotierten Produzentenpreis gewann der Produzent Jonas Weydemann, wie die Hamburger Kulturbehörde am Freitag mitteilte. "Niemand ist bei den Kälbern" sei ein "ebenso eigenwilliger wie schonungsloser Film", sagte die Jury zur Begründung. In der Romanverfilmung geht es um eine Frau, die mit dem Leben auf dem ostdeutschen Land hadert. Der Preis für die beste internationale Kino-Koproduktion ging an die deutsche Produzentin Melanie Andernach für den Film "Lingui" von Mahamat-Saleh Haroun. Als beste deutsche Fernsehproduktion wurde "Schlaflos in Portugal" mit Ulrike Tscharre und Oliver Mommsen ausgezeichnet. Produzent des Films ist Jürgen Schuster. Die Serie "Warten auf'n Bus" mit Ronald Zehrfeld erhielt den mit 5.000 Euro dotierten Sonderpreis für serielle Formate. Die Produzenten sind Ulf Israel und Reik Möller. Bis Samstagabend sollen bei dem zehntägigen Filmfest rund 110 Langfilme aus 57 Ländern gezeigt werden.

Gurnah befürwortet Rückgabe kolonialer Raubgüter Der tansanische Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah hat die Rückgabe kolonialer Raubgüter an ihre Ursprungsländer klar befürwortet. "Das sind Relikte kolonialer Plünderungen", sagte Gurnah am Freitag bei einer Pressekonferenz in London. "Aus moralischer Sicht ist es klar, dass sie zurückgegeben werden sollten." Teilweise gebe es jedoch praktische Schwierigkeiten oder es gehe darum, dass Werke von Museen oder anderen Einrichtungen in westlichen Ländern entsprechend geschützt oder konserviert werden sollten. In Deutschland hat die Debatte über die Rückgabe einst geraubter Kulturgüter aus früheren Kolonien in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen. Gurnah sieht dennoch viel Nachholbedarf: "Ich bin nicht sicher, ob Deutschland sich schon wirklich mit seiner kolonialen Vergangenheit auseinandergesetzt hat", sagte er. Zwar gebe es eine Debatte, aber auch der Widerstand habe zugenommen. Gurnah erhält den Nobelpreis "für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten", wie das Komitee bei der Bekanntgabe sagte.

Frankreich will afrikanische Beutekunst zurückgeben Frankreich will 26 Kunstobjekte an ihr afrikanisches Herkunftsland Benin zurückgeben. Das erklärte Präsident Emmanuel Macron anlässlich des Afrika-Frankreich-Gipfels in Montpellier. Die Gegenstände, die zum so genannten Schatz von Behanzin gehören, waren zuletzt im Pariser Musée du Quai Branly Jacques Chirac zu sehen. Französische Soldaten hatten die Kunstwerke während der Kolonialkriege im 19. Jahrhundert nach Frankreich geschafft. Die Rückgabe ist für Ende Oktober vorgesehen.

Neue Jüdische Kultusgemeinde in Dresden gegründet In Dresden hat sich eine neue Jüdische Kultusgemeinde gegründet. Zum Vorsitzenden wurde Moshe Barnett (24) einstimmig gewählt, zuständiger Gemeinderabbiner ist Akiva Weingarten, wie die Kultusgemeinde am Freitag in der sächsischen Landeshauptstadt mitteilte. Demnach wurde die Gemeinde von 72 Juden und Jüdinnen aus Dresden gegründet. Auch nicht-jüdische Menschen hätten die Möglichkeit, sich als sogenanntes assoziiertes Mitglied in das Gemeindeleben einzubringen. Die jüdischen Gemeinden in Sachsen zählen rund 2.800 Mitglieder. Sie sind in Dresden, Leipzig und Chemnitz verortet. Landesrabbiner im Freistaat ist der orthodoxe Rabbiner Zsolt Balla.