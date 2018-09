Kulturnachrichten

Freitag, 21. September 2018

Geschwister-Scholl-Preis für Historiker Götz Aly Auszeichnung für die Erforschung der Verbrechen des Nationalsozialismus Der Historiker Götz Aly erhält für sein Buch "Europa gegen die Juden. 1880-1945" den Geschwister-Scholl-Preis. Aly habe - so die Jury - die Erforschung der Verbrechen des Nationalsozialismus mit bedeutenden Büchern vorangetrieben. In seinem jüngsten Buch ziehe Aly eine Art von Summe, indem er eine markante These zu den Möglichkeitsbedingungen des Holocaust umfassend belege und begründe. Er zeige nachvollziehbar, welchen Antrieb es für die Verdrängung der Juden aus dem bürgerlichen Leben gegeben habe - nämlich erklärbar als materielles Interesse derjenigen, die von der Beseitigung der Konkurrenz profitieren konnten". Der Geschwister-Scholl-Preis wird vom Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Landeshauptstadt München vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Kunstprojekt DAU in Berlin wird abgesagt Keine Genehmigung wegen fehlender Sicherheitsprüfung Das umstrittene Kunstprojekt "DAU Freiheit" mit dem Nachbau einer Mauer in Berlin muss abgesagt werden. Die Veranstalter bekommen nach Informationen der dpa keine Genehmigung, weil den Behörden die Zeit für die notwendigen Sicherheitsprüfungen zu kurz ist. Bei dem Projekt sollte ab dem 12. Oktober vier Wochen lang ein ganzes Straßenkarree in Berlin-Mitte mit einer Mauer abgeriegelt werden. Besucher sollten vorgebliche Visa kaufen, um hinter der Mauer eine andere, fiktive Welt zu erleben, wie die Veranstalter ankündigten. Um das Projekt war eine erregte Debatte entbrannt. Zahlreiche Kulturschaffende, darunter Iris Berben und Veronica Ferres, hatten sich in einer Erklärung dafür eingesetzt. Die Mauer sei keine platte Nachahmung, sondern ein Symbol für eine auch gegenwärtige, reale Gefahr. Andere Prominente protestierten mit einem Offenen Brief gegen das Projekt, wie etwa Dirigent Christian Thielemann, und die frühere Stasiunterlagen-Beauftragte Marianne Birthler.

Freiheitswippe in Bewegung Baugenehmigung für Einheitsdenkmal verlängert Das in Berlin geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal in Erinnerung an die friedliche Revolution in der DDR hat wieder eine Hürde genommen. Die Senatsbauverwaltung verlängerte die Baugenehmigung für das Areal neben dem wiedererrichteten Berliner Stadtschloss um ein Jahr. Die aktuelle Genehmigung wäre in knapp drei Wochen ausgelaufen. Um das Einheits- und Freiheitsdenkmal gibt es seit langem Streit. Noch sind die finanziellen Mittel von 17,1 Millionen Euro nicht freigegeben worden. Dies soll am 27. September durch den Haushaltsausschuss des Bundestages erfolgen. Das Freiheits- und Einheitsdenkmal soll auf der Westseite des neuaufgebauten Berliner Stadtschlosses entstehen. Geplant ist eine begehbare, überdimensionierte Schale. Ursprünglich war eine Fertigstellung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Jahre 2019 vorgesehen.

Kündigungsstreit am Staatstheater Cottbus Gekündigter Generalmusikdirektor erzielt Vergleich Der Rechtsstreit um die Kündigung des Generalmusikdirektors am Cottbuser Staatstheater, Evan Alexis Christ, ist beendet. Die Parteien hätten einen Vergleich erzielt, teilte das Arbeitsgericht Cottbus mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Anfang Juli hatte die Güteverhandlung begonnen. Christ war gekündigt worden, nachdem aus dem Ensemble harsche Kritik an dessen Führungsstil immer lauter geworden war. Die Vorwürfe drehten sich zum Beispiel um cholerische Ausfälle.