Geschlechtervielfalt im Verein

Wie sich der Sport von seinen binären Strukturen lösen kann

06:23 Minuten In den Vereinen brauche es eine Willkommenskultur, meint Heidi Scheffel, Queerbeauftragte beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen. © Imago / Patrick Scheiber /

Strietholt, Maike · 31. März 2024, 17:35 Uhr

In kaum einem Bereich wird so strikt nach Frauen und Männern getrennt wie im Sport. Oft bleiben deshalb nichtbinäre Personen dem Vereinssport fern. Was muss sich ändern?