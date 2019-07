Kulturnachrichten

Mittwoch, 17. Juli 2019

Geschichten über NS-Widerstand auf App Akteure und Orte des NS-Widerstands in Berlin zwischen 1933 und 1945 können künftig auch auf einer App abgerufen werden. Von Samstag an bietet die Gedenkstätte Deutscher Widerstand auf der berlinHistory.app Geschichten über den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 sowie über den "Kreisauer Kreis" und "Die Rote Kapelle", wie die Gedenkstätte in Berlin ankündigte. Zudem werden mit exemplarischen Beispielen "Menschen im Widerstand" vorgestellt. Außerdem könne unter "Gedenktafeln in Berlin" darüber hinaus verfolgt werden, wo und wie an die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an historisch bedeutsame Menschen, Orte und Ereignisse im Berliner Stadtraum erinnert werde. Am Samstag jährt sich das Attentat auf Hitler durch die Verschwörer um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg zum 75. Mal.

Südafrikanischer Musiker Johnny Clegg gestorben Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs in seinem Haus in Johannesburg gestorben, sagte sein Manager Roddy Quin dem südafrikanischen Fernsehen. Clegg wurde 66 Jahre alt. Während der Apartheidzeit spielte der Weiße Clegg in seinen Bands auch mit schwarzen Musikern zusammen und wurde weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Bei vielen seiner Hits ließ er sich von der Sprache der Zulu und Melodien aus den südafrikanischen Townships beeinflussen.

"Game of Thrones" für 32 Emmys nominiert Die kürzlich zu Ende gegangene Erfolgsserie "Game of Thrones" ist für die Rekordzahl von 32 Emmys nominiert worden. Das Fantasy-Epos übertraf mit seiner achten und letzten Staffel den bisherigen Allzeitrekord der Polizeiserie "NYPD Blue", die 1994 27 mal für die begehrten US-Fernsehpreise nominiert worden war. Die Emmys werden am 22. September verliehen.

Künstler setzt Zeichen nach Lübcke-Mord Nach dem Mord am Politiker Walter Lübcke Anfang vor rund sechs Wochen hat der Brandenburger Künstler Rainer Opolka mit übergroßen Wolfsfiguren zum Widerstand gegen Hass und Hetze aufgerufen. Opolka zeigte die Bronzefiguren am Dienstag in Kassel auf dem Königsplatz. Anlass der Aktion seien die "Hinrichtung" Lübckes und die Hasskommentare gewesen, die danach im Internet kursierten, sagte Opolka. Er fordere ein Ende dieser Hasspropaganda. Die Wolfsmenschen, die teilweise Waffen tragen, sind für ihn ein Symbol des Nationalsozialismus. Daher habe die Aktion das Motto "Demokratie und Menschlichkeit kann man nicht mit Messern erstechen oder mit Pistolen aus der Welt schießen!" Die Kritik des Künstlers richtet sich auch gegen die AfD. Die Hetze und Hasspropaganda dieser Partei bewirkten in den sozialen und realen Netzwerken Desinformation, eine Umwertung der Werte und eine von jedweder Rechtsstaatlichkeit entbundene Moral, erklärte der Bildhauer.