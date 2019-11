Kulturnachrichten

Samstag, 30. November 2019

Geringes Eintrittsgeld für Kirchen in Ordnung Der Kulturbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Claussen, hält eine moderate Erhaltungsgebühr für Kirchengebäude für vertretbar.

Im internationalen Vergleich habe man das große Glück, dass Eintrittsgelder in Kirchen relativ selten vorkämen, und wenn dann seien sie vergleichsweise günstig, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Er könne die Empörung verstehen, gebe es nirgendwo auf der ganzen Welt ein solches Netz an wertvollen und gut sanierten Kirchen, die dann auch noch von einer Gemeinde genutzt würden, so Claussen. Die Kirchen würden sich außerdem nicht darauf beschränken, Eintrittsgelder zu erheben, sondern auch ein spirituelles und kulturelles Programm anbieten. Man könne diese Kirchen im Rahmen eines Gottesdienstes kostenfrei besuchen. Wer die Schlosskirche Wittenberg und das angrenzende Besucherzentrum als Tourist besuchen möchte, muss vom 1. Dezember an zwei Euro Eintritt bezahlen. Auch in anderen evangelischen Kirchengebäuden in Deutschland wie etwa dem Berliner Dom müssen Besucher für den Eintritt zahlen. Das stößt auch auf Kritik.

Vorhalle des Doms in Speyer in neuem Glanz Nach mehrmonatiger Sanierung leuchtet der historische Eingangsbereich des Doms in Speyer in neuem Glanz. "Bis auf das Fresko und kleinere Reste sind die Arbeiten in der Vorhalle abgeschlossen", sagte Domdekan Christoph Kohl am Freitag in der pfälzischen Stadt am Rhein. Mit 890 000 Euro seien die Kosten im vorgesehenen Rahmen geblieben. Der Raum im Westen des UNESCO-geschützten Sakralbaus gilt als zeitgenössisches Gesamtkunstwerk mit einem detailreichen Gewölbe sowie Reliefs und Skulpturen. Die Sanierung ist den Organisatoren zufolge die erste Instandsetzung in größerem Maßstab seit der Fertigstellung 1858.

Berliner Leihgaben für Eremitage-Ausstellung Sieben Leihgaben aus dem Alten Museum Berlin sind seit Freitag auf dem Weg zu einer Ausstellung um die lange Jahrzehnte verschollene Skulptur "Victoria von Calvatone" nach St. Petersburg. In der dortigen Eremitage wird die 1,70 Meter hohe vergoldete Bronzestatue aus der römischen Kaiserzeit vom 8. Dezember bis zum 8. März im Zentrum einer Ausstellung stehen. Die Objekte aus Berlin haben einen Bezug zu "Victoria". Die Figur aus einstmals Berliner Beständen war vor drei Jahren in St. Petersburg entdeckt worden, seit Kriegsende galt sie als Verlust.

Grütters stellt Programm für Beethoven-Jahr 2020 vor Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven feiert Deutschland den Komponisten aus Bonn im kommenden Jahr auf allen Kanälen. Rund 1000 Konzerte, Opernaufführungen, Festivals und Ausstellungen werden veranstaltet, kündigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin an. Beethovens Geburtsstadt Bonn, wo der Komponist bis zu seinem 22. Lebensjahr lebte, spiele im Gedenkjahr eine besondere Rolle, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Es wird offiziell am 16. Dezember in Bonn eröffnet. Der deutsch-französische Kulturkanal Arte wird alle neun Beethoven-Sinfonien aus neun verschiedenen Städten Europas live übertragen. Zum Abschluss führt der Dirigent Daniel Barenboim am 17. Dezember 2020 die "Neunte" mit dem West-Eastern Divan Orchestra in Bonn auf.