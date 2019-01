Kulturnachrichten

Mittwoch, 9. Januar 2019

Gericht verhandelt über Berliner Hedwigs-Kathedrale Umbaugenehmigung soll zurückgezogen werden Vor dem Verwaltungsgericht Berlin wird über den geplanten Umbau der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale verhandelt. Gegen die Pläne des Erzbistums und die Baugenehmigung durch den Bezirk Mitte haben am einstigen Wiederaufbau beteiligte Künstler sowie Rechtsnachfolger von beteiligten Künstlern geklagt. Die Kritik der Kläger richtet sich vor allem gegen die geplante Schließung der zentralen Bodenöffnung mit breiter Treppe in die Unterkirche. Ziel der beiden Klagen sei die Aufhebung der denkmalrechtlichen Genehmigung des Umbaus, erklärte das Verwaltungsgericht. Beklagter ist die Senatskulturverwaltung, vertreten durch die Untere Denkmalschutzbehörde des Bezirks Mitte. Der 1773 fertiggestellte Kuppelbau war im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und ab 1952 wieder aufgebaut worden.

Barbie-Puppe bald als Film Die australische Schauspielerin Margot Robbie soll Barbie verkörpern Die australische Schauspielerin Margot Robbie soll die weltberühmte Barbie-Puppe in einem Spielfilm darstellen. Das teilten der Puppenhersteller Mattel und das Filmstudio Warner Bros. mit. Sie fühle sich sehr geehrt, dass ihr diese Rolle anvertraut worden sei: "Das Spielen mit Barbie fördert Selbstvertrauen, Neugierde und Kommunikation während der ganzen Reise eines Kindes zur Selbstfindung", ließ sich die 28-Jährige in einer Pressemitteilung zitieren. Über die Puppe, die 2019 ihren 60. Geburtstag feiert, ist bisher kein Realfilm für die große Leinwand gedreht worden, sie ist bislang ausschließlich in Animationsfilmen vorgekommen.

Deutscher Dirigent Cornelius Meister gibt Met-Debüt Meister debütiert mit "Don Giovanni" am New Yorker Opernhaus Der in Hannover geborene Dirigent Cornelius Meister gibt Ende Januar sein Debüt an der renommierten New Yorker Metropolitan Oper. Meister werde das Orchester der Oper bei zwölf Aufführungen von Wolfgang Amadeus Mozarts "Don Giovanni" dirigieren, teilte das Aufführungshaus in New York mit. Die erste sei für den 30. Januar geplant, die letzte für den 18. April. Der 1980 in Hannover geborene Meister ist seit dem vergangenen Jahr Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart.

US-Philantrop Robert Kraft erhält Genesis-Preis Kraft will Preisgeld für Kampf gegen Antisemitismus einsetzen Robert Kraft, US-Philantrop und Besitzer des Football-Teams New England Patriots, erhält den Genesis-Preis 2019. Er werde für sein Engagement für Israel, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ausgezeichnet, teilten die Preisstifter mit, darunter die israelische Regierung. Das Preisgeld von einer Million Dollar (rund 870 000 Euro) will der 77-Jährige demnach für den Kampf gegen Antisemitismus einsetzen sowie gegen Bemühungen, Israel zu delegitimieren. Der Genesis-Preis, der auch als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnet wird, ehrt nach Veranstalterangaben Menschen, die durch ihre Leistung inspirieren und sich für jüdische Menschen und Werte engagieren. Kraft soll der Preis im Juni in Jerusalem verliehen werden.

Vietnam wirft Facebook Rechtsbruch vor Social-Media Konzern bestreitet Verstoß gegen Cyber-Sicherheitsgesetz Vietnamesische staatliche Medien werfen Facebook vor, gegen das neue Cyber-Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben. "Facebook hat auf die Anfrage, Fanpages zu entfernen, die zu Aktivitäten gegen den Staat auffordern, nicht reagiert", teilte die offizielle vietnamesische Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Ministerium für Information und Kommunikation mit. Das Cyber-Sicherheitsgesetz war am 1. Januar in Kraft getreten. Internationale Technologiefirmen müssen seitdem Daten lokal speichern und vietnamesische Vertretungen eröffnen. Außerdem müssen anstößige Inhalte nach 24 Stunden entfernt werden. Die Regierungskritischen Fanpages waren offensichtlich als anstößig eingestuft worden.

Suhrkamp Verlag hält zu seinem Autor Menasse Sein Fehler ändere nichts am Stellenwert seines Werks Die Debatte um den Schriftsteller Robert Menasse und seinen Umgang mit Zitaten hält sein langjähriger Verlag Suhrkamp für erledigt. Menasse habe sich für seinen Fehler entschuldigt. Dem habe der Verlag nichts hinzufügen. Am Stellenwert des Werks von Menasse ändere die aktuelle Diskussion nichts. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte mitgeteilt, dass Menasse trotz Kritik am Umgang mit Zitaten und historischen Daten am 18. Januar die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes erhalten werde. Er habe ein beeindruckendes literarisches Gesamtwerk geschaffen und mit seinem engagierten Streiten für die europäische Idee die politische Debatte um die Zukunft der EU sehr bereichert. In Würdigung dieses Wirkens werde sie ihm die Auszeichnung verleihen. Menasse hatte vor zwei Wochen in einem Interview mit der „Welt am Sonntag" zugegeben, Zitate des früheren CDU-Politikers Walter Hallstein erfunden zu haben.

Bundesverdienstkreuz an Lea Fleischmann Sie setzt sich für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden ein Die in Jerusalem lebende deutschstämmige Autorin Lea Fleischmann wird für ihre Bemühungen um die deutsch-jüdischen Beziehungen mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Unter anderem mit regelmäßigen Leserreisen versuche Fleischmann, Deutschen das Judentum sowie den Staat Israel näherzubringen, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Botschaft in Tel Aviv. Fleischmann wurde 1947 als Tochter von Holocaust-Überlebenden in einem Vertriebenenlager bei Ulm geboren. Nach einem Pädagogik- und Psychologiestudium in Frankfurt arbeitete sie zunächst im Schuldienst. 1979 wanderte sie mit ihren beiden Kindern nach Israel aus. Ihr 1980 veröffentlichtes Buch "Dies ist nicht mein Land" löste bei seinem Erscheinen Diskussionen über die Lage der Juden in Nachkriegsdeutschland aus.

Nächstes Bild aus Gurlitt-Sammlung restituiert Grütters: Moralische Pflicht zur Rückgabe von NS-Raubkunst Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat ein weiteres Gemälde aus der Gurlitt-Sammlung an den rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Im Berliner Martin-Gropius-Bau übergab sie das Gemälde "Portrait de jeune femme assise" von Thomas Couture an die Familie des ursprünglichen Eigentümers Georges Mandel. Das Kunstwerk gehörte einem der bekanntesten französischen Opfer des Nazi-Regimes: Der jüdische Politiker und Nazi-Gegner Mandel wurde von den Nationalsozialisten in deutschen Lagern festgehalten und im Juli 1944 ermordet. Zuletzt befand das Bild sich im Besitz der Stiftung Kunstmuseum Bern, die das Erbe Cornelius Gurlitts angetreten hat. Grütters betonte, die Provenienzforschung sei sehr mühsam. Deutschland trage aber die "moralische Pflicht", mit der Rückgabe der NS-Raubkunst "wenigstens ein Stück weit zur Gerechtigkeit beizutragen".