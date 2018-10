Kulturnachrichten

Dienstag, 16. Oktober 2018

Gericht kassiert "Zurück in die Zukunft"-Klage von Witwe Es geht um das Zeitmaschinen-Auto in dem 80er Jahre Kultfilm Ein US-Gericht hat eine Lizenzklage der Witwe von Autobauer John DeLorean - dem Mann hinter dem legendären DeLorean aus den "Zurück in die Zukunf"-Filmen - abgewiesen. Sally DeLorean hatte ein Unternehmen aus Texas verklagt, mit dem Namen DeLorean unerlaubterweise Tantiemen vom Filmstudio Universal für Werbezwecke eingestrichen zu haben. Ein Gericht in New Jersey entschied nun, ein Vergleich aus dem Jahr 2015 zu einer anderen Klage verbiete es der Witwe, auf Tantiemen zu klagen. Der DeLorean mit seiner schnittigen und verwinkelten Karosserie und seinen Flügeltüren spielte als Zeitmaschine eine zentrale Rolle in der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie.

Wiener Festwochen mit neuem Intendanten Belgier Christophe Slagmuylder wird Festival bis 2024 leiten Christophe Slagmuylder wird neuer Intendant der Wiener Festwochen. Der Belgier, der das Festival im kommenden Jahr als Interimsleiter führen wird hat nun auch die Ausschreibung für die Intendanz bis 2024 für sich entschieden. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler teilte mit, dass Slagmuylder einen hervorragenden Ruf genieße und sie überzeugt sei, dass er mit seiner Gestaltungskraft die Wiener Festwochen in eine künstlerisch aufregende Zukunft führen werde. Slagmuylder wird Nachfolger von Tomas Zierhofer-Kin, der im Juni nach zwei Jahren als Intendant abgetreten war. Presse und Publikum hatten unter anderem sein Programm aus Opern, Konzerten und Theatervorführungen als zu performancelastig und diskursorientiert kritisert. Christophe Slagmuylder erklärte, dass er die Wiener Festwochen als "multidisziplinären Entfaltungsraum" verstehe, der den Dialog zwischen etablierten und aufstrebenden Künstlern eröffnen müsse. Seit 2007 leitet er das Brüsseler Kunstenfestival des Arts.

Aus für Popkulturmagazin "Spex" Zum Jahresende verschwindet die Zeitschrift Das Berliner Popkulturmagazin "Spex" wird eingestellt. Das gab das Magazin heute auf seiner Webseite bekannt. Als Ursache nannte Chefredakteur Daniel Gerhard nicht nur das sinkende Anzeigengeschäft. Auch habe sich die Gatekeeperfgunktion von Popjournalisten wegen der allgegenwärtigen Verfügbarkeit von Musik erledigt. Gerhard schreibt: "Am 27. Dezember erscheinen noch einmal 116 Seiten über den Pop, der unser Leben prägt, die Gesellschaft, die es uns vermiesen will und mögliche Wege, die aus diesem Dilemma herausführen könnten. Danach ist Schluss." Die "Spex" wurde 38 Jahre alt.

Künftig jedes Jahr "Tag der Restaurierung" 24.000 Besucher bei erster Veranstaltung Restauratoren wollen künftig einmal im Jahr im Oktober an einem Aktionstag über ihre Arbeit informieren. Der erste "Europäische Tag der Restaurierung" am Sonntag sei mit bundesweit 24 000 Besuchern ein Erfolg gewesen, teilte der Verband der Restauratoren in Bonn mit. Viele Führungen seien schon im Voraus ausgebucht gewesen. Bundesweit hatten rund 300 Werkstätten unter anderem von Museen sowie Ateliers und Labore geöffnet, zum Beispiel in Düsseldorf, Essen, Köln, Dresden und Berlin. Die Fachleute für das Bewahren von Kunstwerken, Möbeln und Baukunst erläuterten bei Führungen und Vorträgen ihren Beruf. Auch der Studiengang zum Restaurator wurde vorgestellt.