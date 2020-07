Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. Juli 2020

Gericht billigt Umbau der Berliner Hedwigskathedrale Der Umbau der Berliner St.-Hedwigs-Kathedrale verstößt nach einer Gerichtsentscheidung nicht gegen das Urheberrecht ihres Architekten Hans Schwippert. Die katholische Kirche in Berlin habe das Recht, die Kirche nach ihren Wünschen umzugestalten - und zur Not in Teilen auch zu zerstören, entschied das Berliner Landgericht. Das Urheberrecht etwa des Architekten und der an dem Bau beteiligten Künstler könne nicht als Argument gegen eine Veränderung angeführt werden. Das Gericht wies damit eine Klage gegen die Neugestaltung ab. Bereits der Bundesgerichtshof habe in zwei Fällen entschieden, dass bei einem Kunstwerk die Interessen des Eigentümers den Vorrang hätten. Zur Not könne dann ein Kunstwerk auch zerstört werden. Geklagt hatten Rechtsnachfolger der an dem Bau beteiligten Künstler und des Architekten Hans Schwippert. Schwippert hatte die Kirche nach der Teilzerstörung im Zweiten Weltkrieg mit Künstlern aus Ost- und Westdeutschland wiedererrichtet.

Doch kein US-Visa-Entzug für ausländische Studenten Die USA wollen nun doch keine ausländischen Studierenden ausweisen, die wegen der Coronavirus-Pandemie nur an Online-Kursen teilnehmen können. Die Regierung ziehe ihre Pläne für eine Aberkennung von Studentenvisa zurück, sagte Bundesrichterin Allison Burroughs. Gegen das umstrittene Vorhaben waren mehrere Bundesstaaten und Universitäten wie die Eliteuniversitäten Harvard und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) vor Gericht gezogen. Die US-Einwanderungsbehörde hatte vergangene Woche erklärt, ausländische Studenten dürften nicht in den USA bleiben, wenn sie vom Herbst an nur an Online-Kursen ihrer Hochschulen teilnähmen, oder müssten an eine Universität wechseln, an der Präsenz-Unterricht stattfinde. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben viele Universitäten ihre Kurse ins Internet verlegt. Wie es im neuen Semester weitergehen soll, haben die meisten Hochschulen noch nicht entschieden.

Corona-Kunst: Banksy-Bilder werben fürs Maskentragen Der Streetart-Künstler Banksy hat in einer Londoner U-Bahn mit Ratten-Bildern dafür geworben, in der Corona-Krise Masken zu tragen. Auf einem auf Instagram verbreiteten knapp einminütigem Video soll er selbst zu sehen sein - mit Maske, weißem Schutzanzug, blauen Handschuhen und einer orangefarbenen Warnweste. Der Künstler malt mit Hilfe von Schablonen Ratten auf die inneren Wände und Fenster der Waggons. Ein Tier segelt zum Beispiel mit einem Mundschutz als Fallschirm herab, ein anderes - ohne Maske - niest viel Farbe an ein Fenster. Für seine Bilder benutzte Banksy auch Spraydosen und ein Drucksprühgerät. Als Kommentar hinterließ er wörtlich: "Wenn du keine Maske trägst, kapierst du es nicht." Das Video wurde bis Dienstagabend mehr als 1,7 Millionen Mal angeklickt.

Manon Bursian leitet Kunststiftung Sachsen-Anhalt Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt setzt für fünf weitere Jahre auf die Leitung von Manon Bursian. Der Stiftungsrat habe sich einstimmig entschieden, die Amtsinhaberin erneut für eine fünfjährige Amtszeit als Direktorin und Vorstand der Stiftung zu berufen, teilte die Kunststiftung des Landes mit. Hier sei Beachtliches aufgebaut worden, erklärte der Stiftungsratsvorsitzende Rainer Robra. Bursian war 2005 zum ersten Mal zum Vorstand der Kunststiftung berufen worden. Die neue Amtszeit soll am 1. August beginnen. Die Stiftung fördert in diesem Jahr 31 Künstler und Projekte mit rund 245 000 Euro.

Italien gibt "Banksy-Tür" an Frankreich zurück Italien hat die sogenannte "Banksy-Tür", die aus der Pariser Konzerthalle Bataclan gestohlen wurde, an Frankreich zurückgegeben. Auf der Ausgangstür des Clubs ist eine traurige Frau mit Schleier zu sehen. Der britische Streetart-Künstler Banksy soll das Bild nach dem Terroranschlag im Bataclan im November 2015 als Tribut für die Opfer gemalt haben. Die Tür war im Januar 2019 in Paris abmontiert worden. Erst im Juni 2020 hatten Ermittler das gestohlene Kunstwerk in einem Landhaus in der italienischen Region Abruzzen aufgespürt. Die Hintergründe des Kunst-Krimis sind noch nicht gänzlich bekannt. Ermittler wurden Ende Juni sechs Verdächtige in Frankreich festgenommen. Auch in Italien wird gegen zwei Personen ermittelt.