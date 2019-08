Kulturnachrichten

Freitag, 16. August 2019

Gerhard Richter will Kunstwerke nach Berlin geben Der Künstler Gerhard Richter ist bereit, einige seiner Werke dem geplanten Museum der Moderne in Berlin zur Verfügung zu stellen. Das teilte Kulturstaatsministerin Grütters mit und bezeichnete die Zusage als Vertrauensbeweis und große Ehre für die Nationalgalerie. "Damit wird Gerhard Richters Werk dauerhaft und in einer weltweit renommierten Institution präsentiert, und zwar im Kontext anderer wegweisender Werke des 20. Jahrhunderts." Zuletzt hatte der Künstler ein eigenes Museum in seinem Wohnort Köln abgelehnt. Einen Teil seiner Kunstwerke will der 87-Jährige in seine Geburtsstadt Dresden geben, wo sich das Gerhard-Richter-Archiv befindet. Richter ist der höchstdotierte lebende Maler der Welt. Er gilt als derjenige, der die schon fast totgesagte Malerei in den 60er Jahren neu erfunden hat.

MDR sagt Podium mit bekennendem Neonazi ab Der Mitteldeutsche Rundfunk hat eine Diskussionsrunde abgesagt, an der ein bekennender Neonazi mit auf dem Podium sitzen sollte. Dabei handelte es sich um AfD-Mitglied und Ordner bei den "Pro Chemnitz"-Protesten Oesterle. Wegen seiner Teilnahme hatten andere Podiumsgäste abgesagt - nach der Vertreterin der Grünen Jugend, Rödel, auch die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig. Der MDR erklärte nun, damit sei die Konstellation des Podiums nicht mehr sinnvoll. "Wir bedauern die Absagen sehr, da wir gern den breiten Dialog geführt hätten." Stattdessen kündigte der MDR für den 22. August einen Publikumsdialog in Chemnitz an. Dort soll die Dokumentation "Chemnitz - ein Jahr danach" gezeigt werden. Der Film geht der Frage nach, wie sich das Leben der Menschen in der Stadt nach dem Sommer 2018 verändert hat. Ende August war ein Mann im Streit erstochen worden. Das löste eine Reihe ausländerfeindlicher Proteste aus. Die politische Bewertung wirkte bis in die Bundesregierung und führte zum einstweiligen Ruhestand des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen.

Bildungsstudie: Sachsen wieder auf dem ersten Platz Sachsen steht im Vergleich der Bundesländer bei der Bildung weiterhin an der Spitze. Das geht aus dem "Bildungsmonitor 2019" hervor, den die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) vorgelegt hat. Der Freistaat landete im jährlichen Länderranking zum 14. Mal in hintereinander auf Platz eins. Es folgen Bayern und Thüringen. Letzter im Bildungsvergleich ist Berlin. "Die Schlusslichter setzen die falschen Prioritäten, experimentieren herum, kümmern sich nicht genug um die Schwächsten", kritisierte INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr deren Bildungspolitik. Die Länder an der Spitze verfolgten dagegen seit Jahren eine kontinuierliche Bildungsstrategie. Eines der größten Probleme ist laut "Bildungsmonitor" die gestiegene Schulabbrecherquote in Deutschland. Innerhalb eines Jahres sei diese von 5,7 Prozent im Jahr 2016 auf 6,3 Prozent im Jahr 2017 gestiegen - unter Ausländern habe es sogar einen Anstieg von 14,2 auf 18,1 Prozent gegeben.

Konzert mit Domingo in Elbphilharmonie soll stattfinden Die Hamburger Elbphilharmonie hält nach den Vorwürfen mehrerer Frauen gegen Opernstar Plácido Domingo an dem Konzert im November fest. "Vorbehaltlich weiterer Entwicklungen" werde Domingo am 27. November auftreten, teilte die Elbphilharmonie mit. "Als öffentliche Institution können wir sexuelle Übergriffe weder tolerieren noch verharmlosen, sind aber in unserem Handeln auch an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden", sagte Intendant Christoph Lieben-Seutter. Für den Auftritt bestünden gültige Verträge mit dem Veranstalter des Konzertes. In den USA hatten die Oper in San Francisco und das Philadelphia Orchestra geplante Konzerte mit Domingo abgesagt. Die Salzburger Festspiele wollen ihn wie geplant im August singen lassen.