Gerhard Richter braucht keinen Soloauftritt

Donnerstag, 1. August 2019

In der Debatte um ein Gerhard-Richter-Museum in Köln hat sich der Künstler selbst zu Wort gemeldet. Für ein solches Museum gebe es keinerlei konkreten Pläne, sagte Richter im Deutschlandfunk. Die Stadt sei zwar verschiedentlich mit einer entsprechenden Idee an ihn herangetreten. Die Gespräche seien aber immer unverbindlich geblieben. Er sei in wichtigsten Museen auf der ganzen Welt vertreten und spiele gern im Orchester der Kunst, so der 87-Jährige. Den Soloauftritt durch ein Einzelmuseum brauche er aber gar nicht.

Zur Deutschlandpremiere seines neuen Films bringt Regisseur Quentin Tarantino gleich mehrere Stars mit. In Berlin werden am Donnerstag die Schauspieler Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie erwartet. Sie wollen "Once upon a time... in Hollywood" mittags bei einer Pressekonferenz vorstellen, abends ist die Deutschlandpremiere am Potsdamer Platz geplant.