Kulturnachrichten

Sonntag, 14. Oktober 2018

Geplantes Gandhi-Denkmal sorgt in Malawi für Streit Gegner sehen indische Machenschaften hinter Plänen für Statue Ein geplantes Denkmal für den indischen Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi sorgt derzeit in Malawi für heftigen Streit. Mehr als 3000 Menschen unterzeichneten eine Petition gegen die Statue in der Stadt Blantyre, an der bereits seit zwei Monaten gearbeitet wird. In einer Erklärung der Initiative hieß es, der indische Nationalheld habe "nie etwas zu Malawis Freiheits- und Unabhängigkeitskampf beigetragen". Das Gefühl dränge sich deshalb auf, dass die Statue "dem malawischen Volk aufgezwungen" worden sei und dahinter eine fremde Macht stehe, die "ihr Image aufpolieren will und die Herrschaft über das ahnungslose Volk" anstrebe. Nach Angaben der malawischen Regierung ist die Errichtung des Denkmals Teil eines Deals mit Neu Delhi über den Bau eines millionenschweren Kongresszentrums in Blantyre.

Buchmesse: Leichter Rückgang beim Fachpublikum Messe verzeichnete aber Rekordbeteiligung bei den Anbietern Mit einem Plus beim Lesepublikum und einem Rückgang bei den Fachbesuchern ist die 70. Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Insgesamt rechneten die Organisatoren der weltgrößten Bücherschau kurz vor Schließen der Tore damit, dass während der fünf Tage etwa das Niveau von 286 000 Besuchern aus dem vergangenen Jahr gehalten wurde. Einem Plus von 0,8 Prozent beim allgemeinen Publikum am Wochenende stand ein Minus von 1,8 Prozent bei dem Fachbesuchern gegenüber. Mit 7503 Ausstellern aus 109 Ländern verzeichnete die Messe eine Rekordbeteiligung bei den Anbietern. Auch das Zentrum, wo die weltweiten Lizenzrechte für Bücher gehandelt werden, sei weiter angewachsen. Insgesamt gab es rund um die Buchmesse mit dem Ehrengast Georgien fast 400 Veranstaltungen.

Spanischer Maler Eduardo Arroyo gestorben Arroyo wirkte auch als Schriftsteller, Bildhauer und Bühnenbildner Der spanische Künstler Eduardo Arroyo, einer der Hauptvertreter des kritischen Realismus des 20. Jahrhunderts, ist tot. Der Maler, der auch als Schriftsteller, Bildhauer und Bühnenbildner tätig war, sei im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung "El País". Die Zeitung "La Vanguardia" würdigte ihn als "Ikone der narrativen Figuration". Arroyos Werke sind in den wichtigsten Museen der Welt zu bewundern, so im MoMA in New York, im Pariser Centre Pompidou und in der Berliner National-Galerie. Das Guggenheim New York widmete ihm 1984 eine Einzelausstellung. Das spanische Königshaus schrieb auf Twitter: "Spanien verliert heute eine der Insignien seiner Kunst." In seinen oft ironischen, farbenfrohen Werken, die Elemente der Pop Art beinhalten, hat sich Arroyo oft mit den politischen Zuständen in seiner Heimat nach dem Spanischen Bürgerkrieg befasst.

Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen Preisträger Aleida und Jan Assmann betonen Bedeutung der Meinungsvielfalt Die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann haben den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. In ihrer gemeinsamen Dankesrede stellten die beiden Preisträger die Bedeutung der Meinungsvielfalt in einer demokratischen Gesellschaft heraus - betonten aber auch, dass es dabei auch Grenzen geben müsse. Aleida und Jan Assmann wurden ausgezeichnet für ihre Forschungen zu Erinnerungskultur sowie zum Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt. Die 71-jährige Assmann ist Literatur - und Kulturwissenschaftlerin, ihr 80-jähriger Mann ist Ägyptologe. Die wissenschaftlichen Werke des Ehepaars bilden laut Jury eine "spannungsvolle, komplementäre Einheit" und sind für aktuelle Debatten von großer Bedeutung.