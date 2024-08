Islamismus

Attacke auf Taylor-Swift-Konzert wäre klares Signal gewesen

07:33 Minuten Für einen Anschlag bereit: Dem "Islamischen Staat" gelingt es immer wieder, in der islamistischen Szene neue Attentäter zu rekrutieren. © picture alliance / APA / picturedesk.com / Roland Schlager

Schindler, Hans-Jakob · 09. August 2024, 08:08 Uhr

Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt - damit ist der „Islamische Staat“ weltweit in den Schlagzeilen. Das ist „ein klares Signal an Sympathisanten und Spender, dass man weiterhin aktiv ist“, sagt Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Project.